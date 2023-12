El pont de la Puríssima omple els carrers de gironins i turistes

Girona està ple a vessar aquests dies del pont de la Puríssima, sobretot els carrers comercials. Com passa cada any, centenars de persones, tant gironins com turistes d’arreu de Catalunya i Espanya, tot i que també alguns estrangers, venen a la ciutat a passar aquests dies.

La majoria de visitants són d’altres punts del territori català, atrets per la idea de fer les compres de Nadal i visites culturals, a més de provar la gastronomia local. Les previsions de bon temps hi han ajudat, i malgrat que ahir Girona es va despertar amb pluja, el sol va anar guanyant terreny a partir del migdia.

La restauració gironina és qui més està notant aquesta gran afluència de gent. «Hem hagut de reforçar el personal perquè estàvem desbordats; cada matí se’ns ha omplert de clients i no hem parat», admetien els treballadors de dues fleques del carrer Santa Clara. Les terrasses i l’interior dels locals de la plaça Independència ja es començaven a omplir cap al migdia i els cambrers ultimaven els preparatius. «És una de les èpoques més fortes de l’any, com passa per Fires o a l’estiu», admetien. La majoria de restaurants del centre han hagut de penjar el cartell de «reserves completes» aquests últims dies.

«Molta gent, però no compren»

Per altra banda, el sector de comerciants no ho està vivint de la mateixa manera. Tot i que de forma majoritària hi ha hagut més vendes perquè hi ha més gent, molts dels botiguers i paradistes coincideixen en el fet que esperaven fer més calaix. «Passeja molta gent, sobretot a les tardes, però van sense bosses, no van amb la idea de comprar», manifestava una dependenta d’una botiga de roba. Una paradista de la plaça Independència admetia que està venent bastant però menys que l’any passat. «En general, tant per Fires com ara estic fent menys calaix, les vendes que vam arribar a fer l’any passat feia temps que no es veien».

Les riuades de gent que recorria el carrer Santa Clara i el carrer Nou entraven a les botigues amb timidesa o s’entretenien mirant aparadors. «No s’ha notat que fossin dies diferents, a vegades sent festiu es fa menys calaix perquè no es té l’hàbit d’anar a comprar, venem més quan és laborable, esperem que aquest cap de setmana acabem de remuntar», matisava un botiguer del carrer Nou.

Paradistes del pont de Pedra lamentaven la manca de vendes. «Altres anys, pel pont marxava a altres punts de Catalunya, ara fa temps que estic aquí i cada any han anat baixant les vendes» explicava la venedora d’una parada de joies.

Les botigues més allunyades del centre comercial també han obert aquests dies festius però no han notat massa diferència. «Està sent un dia bastant tranquil, pensava que tindríem més vendes, en el nostre cas la gent sol despertar-se més a última hora, quan s’acosta Nadal», explicava una dependenta d’una botiga de joguines. Finalment, l’afluència també s’ha fet notar a l’Espai Gironès de Salt, on cada dia d’aquest pont s’ha omplert amb l’objectiu de fer compres nadalenques.

Tal com va anticipar la Federació d’Hostaleria, aquest pont ha de garantir un «bon inici» de la temporada d’hivern. Les comarques gironines amb més ocupació són les dels Pirineus. Concretament, la Cerdanya té ocupacions del 90% i la Garrotxa està al 89%, xifres molt elevades per a sortides que són majoritàriament d’entre dos i tres dies. Els apartaments turístics, les cases de turisme rural i les de colònies són els que registren més reserves, mentre que els càmpings de la zona de muntanya es mantenen sobre el 80% d’ocupació.