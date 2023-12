L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació els treballs per arranjar i millorar la zona infantil que està situada al barri del Grup Sant Daniel, al sector de Girona Est. Aquesta és una demanda que va fer l’associació de veïns del barri durant el procés participatiu de Pressupostos Participats de l’any 2019 i ara es farà realitat si alguna empresa es presenta a l’oferta de l’Ajuntament, que té un preu de sortida de 34.374,66 euros. L’espai en concret està situat en un extrem del barri, al costat d’una pista esportiva.

En la proposta de fa quatre anys, els veïns reclamaven renovar els jocs infantils i la tanca que envolta la zona, així com posar un cartell de prohibició de l’entrada de gossos. En aquest sentit, amb les obres es pretén col·locar una tanca metàl·lica a tot el lateral del parc, on hi ha el desnivell amb la pista esportiva. Amb la instal·lació de la tanca es retirarà la font, que no està operativa i que els veïns van sol·licitar no arreglar en una reunió feta el setembre de 2019.

Al mateix temps també s’instal·laran dos jocs nous. Es tracta d’un gronxador amb un seient pla i un altre seient tipus bressol que substituirà l’actual gronxador, que s’ha anat fent malbé amb el pas dels anys. A part, es col·locarà un multijoc que inclou un tobogan o una part on els infants poden escalar, entre d’altres. Ambdós jocs seran amb estructura metàl·lica per a millorar-ne la durabilitat i el manteniment.

Actualment, el parc compte amb tres jocs per a infants a l’entrada, tipus molla, balancí o cercles, una estructura per a nens més grans amb multijocs i, al final, amb un gronxador, que es retirarà amb la reforma.