Les estacions d'esquí gironines estan satisfetes amb els visitants que han rebut aquest pont de la Puríssima i esperen que això "marqui l'inici d'una bona temporada". A La Molina, el director de l'estació, Xavier Perpinyà, ha dit que "obrir ha permès a la gent fer un tastet de neu i activar l'economia de la zona". En la mateixa línia, el director de Vallter 2.000, Enric Serra, agraeix haver pogut obrir pel pont "en unes condicions similars a les de l'any passat". Una situació que descriu com a "anòmala" perquè "les estacions d'esquí catalanes són, pràcticament, les úniques que ja han pogut obrir". Pel que fa als apartaments turístics, l'ocupació ha estat bona sobretot al Pirineu, amb ocupacions del voltant del 90%, i més baixa als càmpings.

A les comarques gironines, el pont de la Puríssima ha permès emplenar sobretot els destins del Pirineu i omplir també les localitats d'interior. En canvi, com és habitual, les poblacions de costa han estat menys populars entre les eleccions dels visitants.

Un dels grans atractius d'aquests dies han estat les estacions d'esquí. Tant des de Vallter 2.000 (Ripollès) com des de La Molina (Ripollès/Cerdanya) s'han mostrat satisfetes amb l'ocupació i la venda de forfets durant aquests dies de pont. Tot i que encara és d'hora per tancar els comptes, des de les dues estacions asseguren que han rebut "un volum de visitants similar al de l'any passat".

El director de Vallter 2.000, Enric Serra, ha dit que estan "molt contents d'haver pogut obrir amb bones condicions pel pont de la Puríssima". La previsió era fer-ho el dia 2, però "la meteorologia no ho va permetre". A La Molina, la intenció també era obrir més d'hora; concretament, el 25 de novembre, però es va acabar obrint el 5 de desembre -un dia abans que Vallter- en un primer moment només amb la pista Llarga.

En la mateixa línia, el director de La Molina, Xavier Perpinyà, ha destacat la satisfacció de l'estació després del pont perquè han "pogut obrir tota la zona central de l'estació amb uns 14 quilòmetres esquiables" i això "ha permès a la gent fer un tastet de neu i activar l'economia de la zona". "Les estacions d'esquí som el motor del territori i fem girar el que hi ha al voltant de les estacions, com hotels, restaurants o botigues de lloguer", ha dit Perpinyà.

A Vallter, s'ha completat l'oferta de la zona amb moltes activitats complementàries a l'estació mateixa per atraure el públic. Entre aquestes en destaca l'experiència d'una esquiada virtual amb ulleres 3D. "Estem contents perquè hem tingut una mica més de públic que l'any passat, quan vam començar amb condicions similars", ha dit Serra, que també destaca que obrir "permet a hotels i restaurants de la zona tenir més ocupació".

Les perspectives de totes dues estacions gironines per aquesta temporada d'esquí són bones. "Estem esperançats que nevi per tenir una bona temporada i poder augmentar la superfície esquiable de cara a Nadal", ha dit Enric Serra, en un desig que també comparteix el director de La Molina: "Les perspectives per Nadal són poder incrementar els quilòmetres esquiables i que el temps ens acompanyi", afirma Perpinyà.

Totes les estacions d'esquí del Pirineu català, obertes pel pont

Sobre el canvi climàtic, el director de Vallter 2.000 admet que són "conscients" de l'efecte que pot tenir sobre les estacions, però també s'ha mostrat convençut que "la meteorologia és molt canviant": "Els Alps l'any passat no van tenir neu i ara en tenen moltíssima", ha dit a tall d'exemple, i també s'ha referit a les estacions del Pirineu català per dir que "són gairebé les úniques a l'Estat que han obert totes, des de Boí a Vallter". I ha afegit que és una situació "curiosa" perquè "al Cantàbric, Sistema Central i Aragó no ha obert ningú; només alguna a Terol i a Sierra Nevada".

Per la seva banda, Xavier Perpinyà ha coincidit a dir que "és evident que les temperatures oscil·len molt", però ha explicat que "les estacions d'esquí de ferrocarrils fa molt temps que treballen en mesures per fer front al canvi climàtic". De fet, aquest desembre La Molina ha presentat el Laboratori de la Neu, un sistema amb el qual apunten una fabricació de neu que podria reduir el consum d'aigua en el 40%. La fórmula parteix d'una elevació de la temperatura de congelació de l'aigua per a la fabricació de neu, situant-la a dos grans negatius. Amb això, els gestors de les pistes poden aprofitar el 100% de la neu que surt dels canons, en lloc de l'actual 75%.

A més, el director de La Molina ha explicat que "hi ha llacs a totes les estacions d'esquí que fan el cicle tancat de l'aigua; quan plou a la primavera l'emmagatzemen i a l'hivern se'n fa neu". Unes reserves hídriques que també es poden utilitzar "pel bestiar o perquè la recullin els helicòpters en cas d'incendis".

Apartaments turístics al 90% d'ocupació al Pirineu

Pel que fa a l'ocupació dels apartaments turístics del Pirineu, aquest pont de la Puríssima ha arribat al voltant del 90%. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona, Esther Torrent, ha explicat que "aquest any la gent ha preferit passar aquestes dates a la neu, per la climatologia". Pel que fa a Girona ciutat, l'ocupació dels apartaments ha estat del 70%, segons dades de la mateixa associació, i a la Costa Brava "els establiments que estan oberts, han tingut ocupacions més baixes".

Pel que fa al tipus de clients que han rebut, Esther Torrent, ha detallat que la majoria són "clients de proximitat" que s'han desplaçat a les comarques de Girona des de "Barcelona i rodalies". A més, la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona ha definit que generalment s'ha tractat de "famílies o colles d'amics", que buscaven un destí on "poder estar en contacte amb la natura".

Els càmpings de la Costa Brava al 30%

L'aforament als càmpings s'ha mogut en la mateixa línia, amb menys ocupació a la costa i xifres més altes al Pirineu i a poblacions d'interior. El president de l'Associació de Càmping de Girona, Miquel Gotanegra, ha explicat que el de la Puríssima "és un pont que obre la temporada d'esquí, amb el qual els càmpings d'interior i de muntanya han tingut una bona ocupació". En canvi, ha destacat que "els càmpings del litoral són menys populars perquè es pensa poc a anar-hi durant aquesta època de l'any tot i les bones temperatures". El sector calcula que a la Costa Brava, l'ocupació dels càmpings que estan oberts ha estat del voltant del 30%.

L'Associació de Càmping de Girona diferencia en dos grups els turistes que s'han allotjat en càmpings aquests dies de pont de la Puríssima. Per una banda, hi ha hagut "el client del país, que s'hi ha desplaçat aprofitant les vacances". I, per l'altra, "el client d'Europa central i nord, que ve en aquest moment per fer estades més llargues aprofitant que aquí les temperatures són més estables". Una tipologia de visitant que s'està consolidant sobretot a la costa.