Implantar el nou institut Comtessa Ermessenda de Girona sembla que porta més temps i maldecaps del que s’havia previst. El centre educatiu s’ha d’ubicar a la nau de l’antiga fàbrica Simon, ubicada als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Una nau que té la planta del soterrani permanentment inundada perquè els baixants que provenen de la coberta estan trencades i l’aigua de pluja (tot i que fa temps que no plou amb abundància) s’ha anat acumulant amb el pas del temps. De fet, sembla que aquesta aigua fa anys que és allà i ningú havia mirat de treure-la fins ara.

Sobretot, perquè els baixants estaven trencades i si no s’arreglaven hi havia el risc, més que probable, que quan plogués es tornés a inundar el subsol. Un cop els baixants sembla que han estat reparats és l’Ajuntament de Girona que li pertoca encarregar-se d’extreure l’aigua. Per això, ha tret a licitació la contractació del servei de bombament per extreure l’aigua acumulada en el soterrani de l’antiga fàbrica Simon amb un pressupost total de 12.221 euros. L’empresa adjudicatària, així, s’haurà d’encarregar de treure l’aigua, ubicada en diverses zones inconnexes entre elles, i l’haurà de portar cap a la claveguera més propera, situada al davant de l’edifici, al carrer Barcelona.

Un cop s’adjudiqui i es formalitzi el contracte l’empresa tindrà un mes per portar a terme el servei. D’aquesta manera, un cop la planta del subsol quedi buida d’aigua s’hi podrà accedir per fer les comprovacions dimensionals i estructurals que més interessin per poder conèixer tota la realitat física de l’edifici i poder fer les reformes que calguin (encara sense dates ni terminis) perquè la nau s’acabi convertint en el nou institut Ermessenda.

El 2016 Ajuntament i Ensenyament van arribar a un acord per convertir la nau en un centre educatiu

Els treballs per rehabilitar l’antiga fàbrica Simon estan pràcticament per començar i els estudiants de l’Ermessenda (amb diferents línies des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat) estan distribuïts en dues seus. En total, hi ha uns 550 alumnes i una seixantena de professors. Per una banda, es fan classes a les instal·lacions de l’edifici Casal Bisbe Cartañà, situat al número 38 del carrer Doctor Antic Roca, a prop de la rotonda dels Països Catalans. La seu és propietat del Bisbat i l’Ajuntament de Girona ja ha pagat uns 800.000 euros en deu anys en concepte de lloguer perquè els alumnes de l’Ermessenda puguin fer classes allà. L’altra seu es troba al sector de Can Prunell, a tocar de l’escola Bosc de la Pabordia al barri de Palau. Allà els estudiants fan classe en barracons i sembla que serà així durant molts anys més.

Anys de retard

I és que hi ha hagut un munt d’endarreriments a nivell urbanístic i de projecte per convertir la nau de l’antiga fàbrica Simon en el nou institut Ermessenda. Ja fa set anys, a finals de 2016, Ajuntament i Ensenyament van arribar a un acord per tal de convertir l’antiga nau industrial en el centre educatiu. En tot cas, no va ser fins al ple municipal del novembre de 2018 que es va aprovar que l’Ajuntament posava a disposició d’Ensenyament la nau. En aquell moment es va anunciar que s’hi podrien començar a fer classes el setembre de 2019, tot i que més endavant ja es va parlar de 2022. A part d’acollir l’ensenyament secundari també s’hi volia traslladar l’escola d’adults.

L’edifici va ser construït el 1933, amb un disseny de l’arquitecte Josep Claret. La finca té 4.500 metres quadrats construïts i a finals de 2021 es van enderrocar tres naus adossades a l’estructura principal, construïdes el 1993 amb l’ampliació de la fàbrica Simon, per deixar lloc a l’ampli pati del futur centre educatiu. De moment, però, sembla que la inauguració del nou institut Comtessa Ermessenda va per llarg.