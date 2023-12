La UdG ampliarà el campus del Barri Vell amb la compra de part del convent de les Butinyanes

La Universitat de Girona comprarà la meitat del convent de les Butinyanes (també conegut com a convent de les Josefines) per poder ampliar les instal·lacions del campus del Barri Vell. Després d’arribar a un acord amb la congregació s’adquiriran cinc cases que en total ocupen un espai de 3.600 metres quadrats. El complex religiós se situa entre plaça Lledoners, carrer Pere de Rocabertí i el carrer dels Alemanys (a tocar de l’edifici del rectorat a la plaça Sant Domènec).

A causa del creixement de les necessitats docents, de gestió i de serveis del campus del Barri Vell, la UdG necessita tenir més espai al campus, sigui per les facultats (de Lletres, Turisme i Educació i Psicologia) com pels serveis generals. «Les necessitats d’espais al Barri Vell són molt importants», va explicar el rector, Quim Salvi, en la presentació de l’informe anual del rector fa unes setmanes. Fa un temps, la institució va tenir la possibilitat d’ampliar el campus, però no es va poder fer efectiva. El 2019 es va parlar de l’opció de comprar l’immoble on hi ha la torre Rufina un cop l’Ajuntament l’expropiés. Una transacció que, finalment, no va arribar a bon port.

I és que entre locals turístics, hotels i residències personals, fer créixer el campus del Barri Vell és complicat. Entre d’altres, al carrer dels Alemanys ja s’hi ubica l’hotel Històric, que es va voler fer també amb la torre Rufina, així com diferents apartaments turístics. Està «molt encaixonat», va dir el rector. Salvi també va afirmar que s’havia treballat durant molt de temps per poder comprar aquest espai del complex de les Butinyanes. El projecte, però, encara està en un estat prematur i no se’n saben els seus usos ni quan es començarà a treballar en la rehabilitació que necessiten els diferents espais adquirits de l’edifici. Una rehabilitació que s’haurà de «negociar» amb el Pla d’Inversions Universitàries. Tanmateix, Salvi va deixar clar que la compra dona una «perspectiva de creixement molt interessant» al campus del Barri Vell i no va tancar la porta a comprar, en un futur, tot el convent.

A punt de la compra

Durant el 2023 s’ha dut a terme la taxació de la finca. Segons l’informe anual del rector, ha permès «un estalvi de més de 750.000 euros dels 3,1 milions inicialment pactats». Així mateix, l’informe detalla que ja hi ha acord amb la part venedora i, si tot va bé, s’acabarà de materialitzar a finals d’aquest any o principis de 2024. En tot cas, també s’estan fent els últims tràmits administratius amb l’Ajuntament per aclarir uns serrells sobre el pla especial i els usos d’aquestes instal·lacions i la segregació de l’immoble, ja que es tracta d’una finca històrica. A més, també s’ha actualitzat la documentació al registre de la propietat. «És un dels grans èxits aconseguits» per la UdG aquest any, va concloure Quim Salvi.

Un «ús molt residual»

El convent de les Butinyanes té, en l’actualitat, un «ús molt residual», va dir el rector. El complex religiós va ser construït el segle XVI, tot i que al llarg de la història ha patit diferents reformes i ha tingut diversos usos. A part de les cases que conformen el convent, també té diferents patis interiors. El complex va ser pensat, sobretot, per a usos religiosos, però també es va fer servir una part, fa un temps, com una residència per gent gran.

De fet, la UdG ja havia utilitzat aquest edifici, amb entrada pel carrer dels Alemanys, per tenir-hi diferents serveis centrals, com els d’Economia, Recursos Humans, a part de ser una seu sindical o utilitzat pel Consell d’Estudiants. Ho havia fet, però, en règim de lloguer. A més, en el nombre 16 del carrer dels Alemanys hi ha un edifici de la mateixa institució destinat al Consell Social i a altres funcions.