Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un geriàtric de Girona. Els fets van passar el 11 de novembre passat, quan una treballadora de la residència va veure un cuidador mantenir relacions sexuals amb una resident. La residència va denunciar els fets el mateix dia i l'empleat ha marxat de forma voluntària després de ser descobert. El cas el porta el jutjat número 1 de Girona i el present agressor es troba en llibertat.

Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, dels mateix grup editorial que Diari de Girona, l'11 de novembre passat, una gerocultora d'aquesta residència de Girona va veure com un company seu estava tenint relacions sexuals amb una de les dones internes al centre. Es tractaria d'una dona d'edat avançada i necessitats de dependència, però sense cap patologia mental i que té la capacitat per poder donar el consentiment, segons expliquen fonts del geriàtric. És per això que part de la investigació se centra a aclarir si aquesta relació va ser consentida o no.