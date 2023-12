Cues de fins a dos quilòmetres a la C-66 a l'altura de Celrà en direcció cap a Girona per unes obres de reasfaltatge.

Molts conductors s'hi han trobat atrapats pels volts de les nou del matí i les cues han seguit fins passades les deu del matí. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), els treballs s'estan fent entre els quilòmetres 21 i 32 a l'altura de l'enllaç amb l'N-II que porta cap a la variant de Girona.

Aquesta última via també torna a estar tallada - malgrat que no havia de ser així segons les previsions que havia donat l'Estat a Trànsit-. Concretament, hi ha obres de manteniment en el tram que connecta entre Celrà i Fornells de la Selva. Uns treballs que van començar dimecres de la setmana passada i que havien de finalitzar divendres.

Aquest matí els conductors que procedien de la zona de Medinyà i volien entrar a la variant ho podien fer, però els indicava que des de les 7 del matí i fins a les tres de la tarda es tallava la circulació de nou a l'altura de Celrà (quilòmetre 722).

Aquestes obres van generar queixes la setmana passada per diversos usuaris per mala senyalització si no es prové de la zona de Medinyà i també perquè es tancava la via abans del previst.