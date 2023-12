Els ajuntaments de Girona i Salt van aprovar aquest dilluns a la tarda, en els respectius plens municipals, el conveni de delegació de competències entre els dos ajuntaments pel desenvolupament urbanístic del campus de Salut, on s’aixecarà també el nou hospital Josep Trueta. Això significa que Girona delega a Salt l’estudi de mobilitat i de soterrament de les línies elèctriques. Al mateix temps, el consistori saltenc cedeix al gironí el projecte executiu de la bassa de laminació.

Els dos consistoris no es troben en la mateixa fase del procés i el de Girona encara no està en la fase per poder encarregar els diferents estudis. Salt va tenir els terrenys definits molt abans que Girona i, gràcies a aquest acord, podrà avançar i encarregar els estudis pels dos municipis. De fet, ja estan adjudicats. L’estudi de mobilitat té un cost de 12.000 euros i el de soterrament de les línies elèctriques de 2.600 euros.

Els terrenys on es construirà el nou campus de Salut estan a la frontera entre les dues localitats i els costos de la tramitació d’aquest estudi es repartiran de manera proporcional a la superfície de sol que afecta cada municipi. Així, Salt assumirà el 90% de les despeses de l’estudi. Es preveu que l’acord s’allargui durant quatre anys i es contempla la creació d’una comissió de seguiment entre els tècnics i responsables municipals de les dues localitats. De fet, s’espera que hi hagi reunions periòdiques entre els dos consistoris.

«Bona entesa»

La tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de Girona, Cristina Andreu, també va avançar que el febrer també s’aprovaria el conveni que «afecta a tota la part de les carreteres i tot el sector de mobilitat que haurem de transformar». D’aquesta manera, la idea és firmar un conveni conjunt entre els dos ajuntaments i la Generalitat per tirar endavant el projecte. Així, va remarcar la «bona entesa» entre els dos consistoris i la voluntat de «continuar cooperant».

En la mateixa línia, el tinent d’alcaldia de territori de Salt, Àlex Barceló, va afirmar que l’acord amb Girona «obeeix la necessitat que els nostres tècnics tinguin un espai comú i de col·laboració per poder fer avançar el projecte amb els tempos que hem acordat amb el departament de Salut i fer-lo una realitat». A més, «permet guanyar eficiència, ja que evitem duplicar estudis en delegar-nos entre municipis les feines a fer, un fet que també va en pro d’un bon ús dels recursos públics», també va dir Barceló.

Per altra banda, tant a Girona com Salt, el PSC va mostrar la seva preocupació per l’endarreriment del projecte. En tot cas, els socialistes van votar a favor en els dos plenaris perquè sempre han vist amb bons ulls la creació del campus de Salut.