La Intersindical ha rebutjat la proposta que ha fet el govern local de Girona per pagar la VLT que deu a 389 treballadors municipals. Aquesta consistia en què els treballadors renunciessin a l'increment salarial del complement específic del 2024 previst per l'Estat i així utilitzar els diners per pagar els diners que encara deuen. "Ens demanen que ens autopaguem el que deuen", afirma el portaveu sindical Jordi Navarro.

Per mostrar el rebuig a la proposta, els treballadors han decidit organitzar una xiulada al govern local cada dia a les deu del matí de forma indefinida. Aquest dimarts ja s'hi han concentrar un centenar de persones. A més, preveuen organitzar una mobilització en el primer ple del 2024 si no es resol la situació abans.

A l'Ajuntament de Girona hi ha 389 treballadors que només han cobrat un 12% de la compensació salarial en la Valoració de Llocs de Treball (VLT) que els pertoca. Es tracta d'una mesura d'equiparació de sous que va aprovar el 2019 el consistori amb l'objectiu d'equiparar els salaris en funció de la feina que fa cada treballador. Fins a hores d'ara només l'han cobrat els antics grups 1 i 2, mentre que el grup 3, on hi ha 389 treballadors, només ha recuperat un 12% del promès.

Ara, el govern local va llançar una proposta als sindicats per tal de resoldre aquest "deute històric" que els sindicats recorden que té el consistori amb la plantilla. Aquesta proposta passa perquè tots els treballadors renunciïn a l'increment del 3,5% en el complement específic que planteja l'Estat de cara al 2024. Els diners que es destinen a aquest increment es farien servir per pagar el que deuen als 389 treballadors que no han cobrat la totalitat de la VLT.

Els sindicats han rebutjat aquesta alternativa i reclamen que s'apliqui l'increment previst a tota la plantilla. El delegat sindical de l'Intersindical a l'Ajuntament de Girona, Jordi Navarro, ha demanat al govern local que busqui "formes creatives i justes" per tal de garantir "els drets salarials" a tot el personal. Consideren que la classe treballadora no es pot permetre renunciar a l'increment de sous previst a nivell estatal quan porta "molts anys perdent poder adquisitiu". Navarro ha recordat que mentre el nivell de vida puja, els salaris no creixen al mateix ritme que ho fan els preus.

Jordi Navarro ha recordat que el conveni col·lectiu preveu que el consistori apliqui l'increment salarial que es proposa des de l'Estat i si ara es renuncia a aquesta millora pel 2024 seria una vulneració del conveni que hi ha vigent a l'Ajuntament de Girona. Des del sindicat recorden que un dels motius pels quals el consistori planteja aquesta sortida és pel "topall" que posa l'Estat en el capítol de personal dins dels pressupostos de les corporacions locals. Malgrat tot, els delegats consideren que l'equip de govern ha d'"asseure's amb els serveis jurídics i buscar una fórmula" que permeti esquivar el topall. Jordi Navarro ha assegurat que "hi ha municipis que ho han fet" i desafia a Girona a fer-ho, també.

Protestes dels treballadors

Per mostrar el desacord amb el govern local els treballadors han acordat de forma unànime que cada dia laboral a les deu del matí es concentraran a al plaça del Vi per fer una xiulada a l'equip de govern municipal. Aquest dimarts s'ha convocat la primera xiulada i ha agrupat un centenar de persones. La protesta està convocada de forma indefinida fins que es resolgui el conflicte. A més, els treballadors també han decidit organitzar una protesta per al proper ple municipal ordinari, previst al gener del 2024.