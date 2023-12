L’Ajuntament de Viladasens ha acordat suspendre durant un any les tramitacions de llicències destinades a la instal·lació de parcs eòlics i fotovoltaics en sòls no urbanitzables del municipi. Durant aquest temps, l'equip de govern liderat per GPV-AM (ERC) treballarà en una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i per definir una normativa específica per aquestes instal·lacions.

L’objectiu de la mesura és, segons el regidor d’Urbanisme, Miquel Morón, “evitar la destrucció de l’entorn i protegir el paisatge i l’agricultura davant l’impacte que poden tenir aquest tipus d’infraestructures”. Morón subratlla que “no es tracta de prohibir els parcs eòlics i fotovoltaics sinó d’establir una regulació amb mesures per evitar que es construeixin a qualsevol lloc”, ja que actualment “si entrés un projecte d’aquest tipus estaríem desprotegits perquè és una activitat que no està contemplada en el POUM”.

Els criteris que guiaran la nova normativa a Viladasens (que inclou els nuclis de Fellines, el Mas Nicolau i la Mata) són determinar l’aptitud de les zones del terme municipal susceptibles d’emplaçar parcs eòlics i fotovoltaics, aconseguir la proporcionalitat amb l’entorn i no comprometre el sòl en el futur, evitar la fragmentació paisatgística i la pèrdua d’identitat així com assolir la màxima integració paisatgística de l’actuació. “Es definiran aspectes com el tipus de sòl, on es poden instal·lar, la potència màxima que podran tenir, les hectàrees o les contraprestacions, per exemple”, indica el regidor en un comunicat.

No afecta els habitatges

Aquesta mesura no afecta els casos particulars que volen posar plaques solars als habitatges. Així les llicències i autoritzacions d’instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica per a autoconsum queden al marge. “Una cosa és que un particular o una granja posi plaques fotovoltaiques i l’altra la implantació d’un macroparc eòlic que trenqui l’harmonia de Viladasens”, afirma el regidor, que recorda que el programa electoral de GPV-AM (ERC) incorpora, precisament, la creació d’una comunitat energètica. En aquest sentit, des de l’Ajuntament es considera que les instal·lacions prioritàries han de ser les que signifiquen "un impacte menor" atesa la seva dimensió, com per exemple les d’autoconsum i també les que mantenen la compatibilitat amb l’agricultura com les que combinen la generació d’energia amb activitats pròpies del medi rural (conreus, ramaderia...).

L'ajuntament considera que aquestes instal·lacions es distribueixen de manera “poc proporcionada pel territori, concentrant-se en alguns emplaçaments que es consideren estratègics pensant únicament en el rendiment econòmic i, per tant, sense ajustar-se a la matriu i al patró de l’entorn on s’ubiquen generant un elevat impacte urbanístic, paisatgístic i també de pèrdua de sòl destinat a finalitats agrícoles que és el modus vivendi de l’entorn del municipi”. Per aquest motiu, davant l’eclosió de projectes de parcs eòlics i fotovoltaics, Viladasens considera “necessària” una regulació.