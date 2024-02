Unes 200 persones s'han congregat aquest dissabte a les set de la tarda a la plaça del Vi de Girona per demanar un alto el foc a totes les guerres. Ho han fet al voltant d'un símbol de la pau fet amb espelmes i coincidint amb el segon aniversari de l'esclat de la guerra a Ucraïna. "Actualment, hi ha 33 conflictes bèl·lics oberts arreu del món i 108 escenaris de tensió que poden acabar amb conflictes", ha avisat Albert Quintana, membre del col·lectiu Aturem les Guerres. L'acte l'han organitzat conjuntament aquest col·lectiu amb la Coordinadora d'ONG Solidàries i l'associació d'alumnes per la pau UAP!, que hi ha interpretat un parell de cançons.

Els assistents a la concentració per la pau que s'ha fet aquest dissabte a la tarda davant l'Ajuntament de Girona s'han congregat al voltant d'un símbol per la pau fet amb espelmes. Durant el seu parlament, el membre del col·lectiu Aturem les Guerres Albert Quintana ha demanat un alto el foc general i ha dit que la manifestació s'ha fet "per demanar que s'aturi la guerra d'Ucraïna, el genocidi de Gaza i totes les guerres del planeta".

Quintana també ha volgut recordar els conflictes que hi ha actualment en curs al món i els que poden esclatar. També ha fet referència als "39 processos de pau oberts". "Tots sabem que a través de la violència no es resol cap conflicte i sembla que no n'hàgim après amb tants anys d'humanitat".

Alhora, el membre del col·lectiu Aturem les Guerres ha denunciat que "tots els estats europeus estiguin incrementant el pressupost militar arran de la guerra d'Ucraïna". I, en el cas concret de l'Estat espanyol, ha dit que "ja hi destina més del 2% del PIB". "Estem treballant en contra d'aturar les guerres i, per això reivindiquem la fi de la cursa d'armes", ha conclòs.

A l'acte també hi ha assistit part de l'alumnat dels prop de 40 instituts gironins que participa en el projecte UAP! per la pau. Ho han fet una quinzena de nois i noies que han cantat un parell de cançons per demanar finalitzat la guerra, just abans de l'espectacle en la mateixa línia que oferien a les vuit al Teatre Municipal de Girona. A la ciutat s'han fet dos espectacles més (un divendres a les vuit del vespre i l'altre dissabte a les cinc de la tarda) i al març també se'n faran a Figueres, Lloret de Mar (Selva) i Olot.

A la concentració també hi ha participat la regidora de Convivència a l'Ajuntament de Girona, Aminata Sabaly Balde, que ha llegit el manifest. Durant el seu discurs ha recordat algunes de les guerres en què s'ha vist immers el món i ha dit que "és urgent reconstruir la pau" arreu.