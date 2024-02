L’Ajuntament de Llagostera ha encarregat a la Fundació Ramon Noguera l’elaboració de 100 pins i 20 braçalets inspirats en l’escut del municipi. Es tracta d’una col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat per fomentar la inclusió dels usuaris del Centre Ocupacional de la Fundació.

Aquest projecte va néixer com a iniciativa de l’Ajuntament de Llagostera, que va proposar a la Fundació Ramon Noguera, que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, el disseny d’un pin municipal i braçalets que reflectissin els valors i la identitat del municipi.

Per fer el disseny, els usuaris del Centre Ocupacional es van inspirar amb l’escut de Llagostera. Es va organitzar un concurs de dibuix entre els usuaris dels centres, que va guanyar Vicenç Vila. Posteriorment, els usuaris van elaborar artesanalment els pins i braçalets.

La regidora d’Acció Social, María Carmen Flores, ha destacat la importància de la col·laboració dels Ajuntaments i administracions públiques amb entitats com la Fundació Ramon Noguera: «Treballar amb el Centre Ocupacional de la Fundació Ramon Noguera ha sigut una experiència molt positiva, a més de promoure la participació, es fomenta la inclusió i la creativitat dels seus usuaris». Aquesta col·laboració ha sigut una oportunitat per als usuaris de veure com s’ha reconegut el seu treball.