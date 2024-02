L’Ajuntament de Girona ha col·locat marquesines en quatre parades de bus de la ciutat, en els barris de la Font de la Pólvora, Mas Xirgu, Carme-Vista Alegre i el Mercadal.

Es tracta de quatre indrets que fins ara no comptaven amb aquesta estructura que permet refugiar-se del temps, sigui del sol o de la pluja i el vent, i ofereix més comoditat a les persones usuàries del bus urbà.

«La xarxa de transport públic de la ciutat és un element indispensable de cohesió social i de connexió veïnal. Aquestes quatre marquesines permetran millorar el servei que s’ofereix, especialment a les persones amb problemes de mobilitat, i també ens preparen per les inclemències del temps, que cada vegada seran més habituals», va afirmar l’alcalde, Lluc Salellas i Vilar, en un comunicat.

Des del consistori, s’ha informat que «s’està treballant per dotar les parades de bus amb marquesines, sempre que l’indret ho permeti». Es prioritza aquelles parades que compten amb més usos i que hi hagi l’espai suficient per col·locar la marquesina sense afectar el pas de les persones vianants. Quan la vorera és estreta, es col·loca a tocar de la paret sense panell publicitari.

Les localitzacions

En concret, les marquesines s’han col·locat a les parades de bus de l’avinguda de la Font de la Pólvora, del número 113 de la carretera de Santa Coloma número, del número 159 del carrer del Carme número 159 i del número 4 de l’avinguda de Sant Francesc.