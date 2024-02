Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes a Girona per intentar fer compres per valor d'uns 3.700 euros amb targetes digitalitzades falses en un centre comercial de la ciutat. Els agents els van localitzar vuit targetes fraudulentes en vuit telèfons mòbils.

Els arrestats tenen entre 24 i 36 anys i estan acusats de ser presumptes autors d'un delicte d’estafes bancàries i falsificació documental.

Els fets es remunten el passat 22 de febrer quan els Mossos de la comissaria de Girona van rebre l’avís d’un centre comercial de la ciutat que els alertava que hi havia un grup de persones que intentaven fer compres amb targetes amb format digital i que totes sortien com a denegades. Els policies van adreçar-se al lloc i van interceptar-los quan sortien de l’establiment.

Quan els policies van identificar i escorcollar els tres homes que sortien del comerç, van comprovar que duien 8 telèfons mòbils i 8 targetes en format digital que no estaven registrades als seus noms i amb les quals havien estat intentant fer compres, sense èxit, per un valor total de 3.680 euros.

Quan els hi van preguntar per la procedència de les targetes i els mòbils, aquests van donar respostes inconnexes i sense sentit sense poder aclarir on les havien aconseguit.

Davant les evidències, els Mossos van detenir els tres homes per un delicte d’estafa i falsificació documental.

Els tres detinguts, amb antecedents, van passar el dia 24 a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.