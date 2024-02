Girona avança amb retard en els nous projectes dels ponts del carrer del Carme

L’Ajuntament de Girona va avançant de mica en mica i lentament en els projectes que han de transformar dos ponts del carrer del Carme i que passen per sobre del riu Onyar. Un d’ells, la passera de la Font del Rei, que fa més de tres anys que està tancada perquè la seva estructura està malmesa. L’altra modificació amb la qual s’està treballant és amb la del pont de l’Areny, on s’ha d’ampliar la vorera situada entre la infraestructura i el carrer del Carme.

La redacció dels dos projectes es va adjudicar durant el primer semestre de 2023. L’Ajuntament confirma que ambdós treballs es van rebre en els terminis indicats. Tanmateix, durant aquest període han sorgit algunes complicacions que han fet alentir el procés més del que tocaria, per la qual cosa tot sembla indicar que les reformes que s’han de fer en les dues estructures no estaran enllestides fins, almenys, al 2025.

Passera de la Font del Rei

El 27 d’abril de 2023 es va adjudicar la redacció del projecte constructiu de rehabilitació estructural de la passera de la Font del Rei. L’Ajuntament confirma que el setembre de l’any passat va rebre el projecte, però ara s’està revisant per incorporar la reposició dels serveis afectats de les companyies Nedgia i Endesa. També s’actualitza el document del Codi d’accessibilitat de Catalunya, que serà vigent a partir de l’1 de març de 2024. Un cop s’hagi fet la revisió es licitaran les obres.

L’estructura que permet travessar el riu Onyar comunicant el carrer del Carme amb el del Creu, a tocar de la plaça de Països Catalans, presentarà una novetat important un cop s’hagin acabat totes les actuacions. I és que l’amplada serà més gran perquè pugui ser utilitzat com a carril bici, a part d’un pas pels vianants. Així, es preveu que la nova amplada sigui, mínim, de dos metres i mig, mentre que actualment fa 1,4 metres, aproximadament.

Pont de l’Areny

Pel que fa al pont de l’Areny, l’Ajuntament detalla que el 2 de febrer de 2023 es va adjudicar la redacció d’un projecte constructiu de reforma del carrer del Carme, a l’alçada de la infraestructura. BCN Urban Facilities, l’empresa adjudicatària, va entregar el projecte dins el termini dels cinc mesos establerts, però s’han requerit un seguit d’esmenes, el que ha fet alentir el projecte. Ara, s’està esperant la recepció del document amb les esmenes incloses. A més, l’Ajuntament té previst fer una inspecció per conèixer l’estat en el qual es troba el pont.

L’objectiu del projecte és ampliar la vorera situada entre el pont de l’Areny i el carrer del Carme, col·locant un pas elevat pels vehicles que es vulguin dirigir a plaça Catalunya. Aquesta és una actuació reclamada des de fa anys pels veïns de la zona i suposaran un canvi notable pel que fa a el trànsit en aquest sector. I és que en ampliar la vorera, s’eliminarà un tram del vial on fins ara circulen cotxes en sentit plaça Catalunya.

Amb el nou projecte els vehicles que vagin direcció a plaça Catalunya hauran de pujar primer el pont i després baixaran per on actualment hi ha unes escales. A partir d’allà, tornaran a circular amb normalitat pel carrer del Carme, mentre que els que vulguin anar cap al Mercat del Lleó hauran de girar a l’esquerra. D’aquesta manera, s’eliminarà un tram de calçada del carrer del Carme per convertir-lo en una vorera més ampla, d’uns cinc metres, que anirà, aproximadament, des de l’alçada de l’encreuament d’aquesta via amb el carrer Vista Alegre -el de la comissaria dels Mossos, al costat del pont que és una prolongació del carrer Bisbe Lorenzana-, fins passat el pont de l’Areny.

Connectar Carme i Montilivi

Finalment, l’Ajuntament també explica que s’estan estudiant les adaptacions necessàries per complir amb les condicions que dictamina l’ACA pel que fa a l’accessibilitat al pont que connectaria la part final del carrer del Carme amb el barri de Montilivi. Avançar en aquest nou pont és un dels 64 acords de govern entre Guanyem, Junts i ERC que es van formalitzar el juny de 2023. També formen part d’aquest pacte reobrir la passera de la Font del Rei i la reforma del pont de l’Areny.

Fa anys que els veïns de la zona reivindiquen aquesta infraestructura, que s’ubicaria entre el número 54 del carrer del Carme i Emili Grahit a l’alçada, més o menys, de la Guàrdia Civil. Ho han fet en diferents actuacions, com recollides de firma o esdeveniments , entre d’altres, una xocolata o una mostra floral.