Roben en dos comerços del Barri Vell de Girona en una sola nit

Dos robatoris en comerços del Barri Vell de Girona en una sola nit. Això és el que va succeir la matinada de diumenge en dos establiments, una gelateria situada a la Rambla i l'altre, una botiga de roba del Pont de Pedra. Els Mossos d'Esquadra investiguen ambdós successos i busquen qui hi ha al darrere. No es descarta que ambdós siguin obra del mateix individu.

El cas del robatori a la gelateria es remunta a les tres de la matinada del diumenge 25 de febrer, quan un individu va trencar la vidriera, desmuntant-la, i va entrar al local. En menys d'un minut, va accedir a la caixa i es va emportar els diners que hi havia. La recaptació del divendres i dissabte. En aquest cas, el robatori va ser obra d'un lladre que anava amb guants, gorra i tapat amb una mena de bufanda per no ser reconegut. Va actuar amb molta rapidesa, com es veu en el vídeo enregistrat per les càmeres de l'establiment, i un cop va tenir el botí va fugir corrents.

Aquest robatori va mobilitzar el responsable que va alertar el 112 en detectar els fets i s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra. En aquest cas, al llarg del diumenge la policia científica va anar a la zona per intentar trobar vestigis o pistes del lladre, com les imatges de les càmeres.

Aquest local va obrir el mes passat i el seu propietari lamenta els fets i assegura que cal que "la gent sàpiga la inseguretat i falta de vigilància" que es viu a la zona. També assegura que després del robatori ell va passar la nit al local perquè li havien trencat la porta i que "no va passar cap cotxe de la policia en tota la nit per la Rambla, entre les tres i les nou del matí", lamenta. Aquest local va haver d'obrir més tard aquest diumenge arran del succés.

L'altre robatori va produir-se en una botiga de roba del Pont de Pedra. En aquest cas, el lladre -se sospita que és el mateix que va actuar a la gelateria- va forçar la reixa de l'establiment i en va trencar el vidre de l'accés. Un cop a dins es va emportar diners, una tauleta electrònica i la caixa registradora sencera. En aquest cas, els Mossos van rebre l'avís que s'havia comès el robatori a les set del matí del diumenge. Pel que fa a la caixa, els Mossos d'Esquadra la van recuperar posteriorment, al carrer de la Llebre, també al Barri Vell.

Arran d'ambdós fets, els Mossos de la comissaria de Girona han obert una investigació.