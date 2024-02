Esports Parra ha anunciat que la cursa que s’havia de celebrar el 14 d’abril ha estat cancel·lada per manca d’efectius policials, com ha fet saber la mateixa organització a través de les xarxes socials. «Ens hem trobat amb un problema inesperat de falta de dispositiu policial, essent completament inviable poder garantir la qualitat del recorregut», asseguren en la publicació.

Com cada any, estaven previstes diferents curses: l’infantil la de cinc quilòmetres i la de deu quilòmetres, «molt esperada per la gent» i que any rere any acull centenars de participants. «No podíem permetre organitzar aquesta cursa sense uns mínims de qualitat en el recorregut», també expliquen en el comunicat.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, l’Ajuntament de Girona ha planejat un recorregut alternatiu, factible amb pocs agents de la Policia Municipal. De fet, hi ha hagut diferents negociacions entre l’Ajuntament i els organitzadors, Esports Parra i l’escola La Salle. Sembla, però, que l’organització vol mantenir el circuit original, amb sortida i arribada davant la botiga d’Esports Parra, al carrer del Migdia. Aquest, requereix més agents per tallar carrers.

En tot cas, fonts municipals asseguren que amb un mes i mig de marge es pot fer «feina conjuntament» per trobar una solució que «satisfaci tothom». També detallen que «l'Ajuntament està treballant en la bona línia per cobrir els esdevenimentsespotius de la ciutat sense problema com s'ha pogut fer amb els anteriors». A més, es posa a «disposició» de l'organització perquè valorin la decisió.

No és el primer cop que un esdeveniment esportiu està en perill a causa del conflicte que existeix des de fa mesos entre l’Ajuntament i la Policia Municipal. Sense anar més lluny, la passada edició de la cursa de Sant Silvestre va estar a punt de canviar de recorregut o, fins i tot, de cancel·lar-se perquè els agents no volien fer hores extra si no se’ls pagava i van aparèixer un «allau d’indisposicions» d’efectius. Finalment, la cursa es va celebrar amb el recorregut habitual.