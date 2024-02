L’enginyer Ferran Baqué serà el director tècnic de l'empresa d'aigües de Girona

L’enginyer de camins, canals i ports Ferran Baqué i Viader, ha guanyat el procés selectiu obert per ser el director tècnic de la companyia Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA) que gestiona l’aigua de Girona, Salt i Sarrià. El seu perfil és el que ha convençut el jurat qualificador. Des del juny de 2018 és enginyer cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Baqué s’ha imposat en la darrera fase als altres vuit candidats. Els dies 13 i 14 de febrer es van realitzar les proves selectives de les candidatures admeses (examen i entrevista) per a la plaça de direcció tècnica de CATSA. El 23 de febrer, el tribunal es va reunir per valorar els mèrits dels candidats admesos i que es van presentar en totes les fases del procés. El director tècnic cobrarà 72.000 euros anuals bruts.

La selecció va començar el 20 d’octubre amb la publicació de les bases del concurs. Inicialment es van presentar 24 persones però només cinc van portar tota la documentació. En període d’al·legacions es van readmetre vuit candidats que van aportar documents que no havien portat el primer cop, com el carnet de conduir o la vida laboral. Cinc no van passar a la fase final.

Gerent i director financer

D’aquesta manera, CATSA ja torna a tenir un directiu. Encara té oberts dos processos de selecció. Un pel gerent i un pel director financer. Per la plaça de gerent, s’hi van presentar catorze persones i, provisionalment, nou han presentat la documentació vàlida, tot i que es poden presentar esmenes per continuar en el concurs. Pel que fa al director financer, es va intentar un procés urgent però cap dels candidats es va considerar idoni i ara s’ha obert un concurs ordinari amb unes bases on ja no demanen tenir una experiència de cinc anys al sector públic per optar a la plaça.