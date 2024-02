El Patronat de la Fundació Llibreria Les Voltes ha acordat concedir el premi Feliu Matamala, de nova creació, a Pep Guardiola, entrenador català del Manchester City. Aquest premi se li atorga per la feina que ha fet al llarg dels anys en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. El guardó se li entregarà aquest dimecres en el transcurs de l’acte de celebració del 60è aniversari de la Llibreria Les Voltes que es farà al Teatre Municipal de Girona a les set de la tarda. La celebració comptarà amb la presència dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla i Quim Torra, que seran físicament a Girona i amb l'expresident Carles Puigdemont, que es connectarà en directe des de Brussel·les. L'expresident Mas i president Aragonés –que no hi poden assistir per motius d’agenda- han deixat missatges enregistrats en vídeo. També hi serà present la presidenta del Parlament, Anna Erra; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas (que obrirà l’acte) i el conseller de Recerca i Universitats Quim Nadal, que el clourà.

A hores d’ara ja han confirmat la seva presència més de 300 persones dels àmbits cultural, educatiu, polític i social català, especialment de les comarques de Girona. Per a totes les persones que no hi puguin assistir, l'acte es podrà seguir en directe mitjançant la retransmissió en streaming que farà Televisió de Girona pel canal de YouTube de la Fundació Les Voltes. Durant l’acte s’homenatjarà els 44 fundadors de la llibreria i especialment els cinc socis que encara són vius. L’acte està concebut, més que com una celebració, com un acte col·lectiu de reivindicació de la necessitat de continuar defensant la llengua catalana, en un moment de clar retrocés del seu ús públic, així com de l’escola en català. L’esdeveniment estarà presentat per la periodista Clara Sánchez-Castro Bonfill i comptarà amb l’actuació del músic i compositor Arnau Tordera i Prat. L’actor i director de teatre Martí Peraferrer escenificarà la història de Les Voltes. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona