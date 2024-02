El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha reiterat la seva crida a l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona per prioritzar la seguretat i perquè es construeixi la nova comissaria a Santa Eugènia sense més dilacions. La portaveu del grup, Sílvia Paneque, destaca la urgència d'aquest equipament a Girona i la necessitat de reforçar la policia local. En un comunicat, els socialistes detallen que la nova comissaria proporcionaria serveis a diferents barris que durant molt temps han reclamat un entorn segur i acollidor.

Les denúncies veïnals reiteren any rere any la necessitat de més efectius en aquestes zones de la ciutat de Girona. Segons Josep Palouzié, «hi ha falta d’efectius policials» i això es tradueix en retards i respostes inadequades quan es truca la policia per falta de tenir recursos adequats. El grup municipal demana que «es posi en marxa la comissaria de Santa Eugènia immediatament».

L’última notícia sobre seguretat del tripartit de Salellas va ser incrementar un agent a l’oficina de la víctima i un altre agent tutor. «La situació real que vivim és que any rere any augmenta la delinqüència. En contra d’això, la resposta de l’Ajuntament hauria de ser més decidida, més transversal i més completa». El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi està convençut que és necessari obrir la nova comissaria, tenir més agents i cobrir la ciutat amb tecnologia de càmeres per incrementar la resposta en contra dels delictes.

El regidor del PSC-Girona pel Canvi, Josep Palouzié, ha demanat al govern «que digui quan s’obrirà la comissaria i que sigui de manera immediata». El regidor també ha subratllat que ha d’estar oberta les vint-i-quatre hores del dia i els set dies de la setmana i que ha de tenir únicament serveis policials. «Els barris necessiten que es posi en marxa quan abans millor. No necessiten més ambigüitat».

Les darreres dades en seguretat demostren que hi ha més delictes a la ciutat i la percepció de la ciutadania és que tant l’incivisme com la delinqüència augmenten. «Cal que quan hi ha diferents veïns i veïnes d’un barri que truquen perquè hi ha problemes d’incivisme s’actuï». «Hi ha grups de persones molt localitzats a la frontissa que tenen actituds incíviques inadmissibles, també consum d’alcohol i altres substàncies a la via pública. Posar en marxa la comissaria de Can Borrassó i enfortir la policia local és imprescindible per al nostre futur com a ciutat» ha afegit Palouzié.

«La ràtio de policia per habitant a Girona no ha augmentat pràcticament aquests darrers deu anys, ja que només es cobreixen les baixes per jubilació, i seguim estant per sota de les recomanacions europees. Això passa perquè ni per Madrenas ni per Salellas la seguretat és una prioritat», ha explicat el regidor Josep Palouzié. «En els darrers dies hi ha hagut a la ciutat diferents notícies relacionades amb la inseguretat que han alarmat encara més als veïns i veïnes. La petició que ens fan és molt senzilla: que es posi en marxa d’una vegada la nova comissaria i que aquesta estigui oberta dia i nit per evitar la inseguretat que es viu al barri», ha conclòs el regidor del grup PSC-Girona pel Canvi.