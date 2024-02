La Plataforma Anti-Assetjament de la Universitat de Girona ha tornat a denunciar un nou cas d'assetjament sexual a la universitat. Segons detallen en un comunicat, es tractaria d'un professor de la Facultat d'Educació i Psicologia, ubicada al campus del Barri Vell, que hauria assetjat una exalumna del Màster Universitari en Ensenyament de l'Espanyol i el Català. De fet, el sindicat va emetre un comunicat a través de les xarxes socials després que en algunes facultats de la UdG haguessin aparegut ahir uns pamflets de denúncia.

En aquests pamflets es pot llegir la versió de l'exestudiant de la UdG, que apunta que el professor li va «proposar mínim 3 vegades si volia acabar al llit amb ell durant una reunió per parlar sobre el TFM». La presumpta víctima va explicar els fets als companys de pis un cop va arribar a casa i en aquell moment va rebre un correu del professor que li demanava si li «donava el número».

El cas es remunta a alguns anys enrere, ja que l'exalumna no va explicar els fets fins tres anys més tard a la Coordinara del Màster. Aquesta li va respondre que «no hi podia fer res, perquè és l'alumna la que ha de denunciar els fets al Protocol». Diari de Girona ha demanat la versió a la UdG, però fins aquest moment no ha tingut resposta.

No és el primer cas que es denuncia sobre assetjament sexual a la UdG. Fa uns anys hi va haver alguns casos per part d'un mateix professor de filosofia i el sindicat lamenta que «avui continua donant classes, en contacte directe amb alumnes». També hi va haver un altre cas a la Facultat de Medicina, quan algunes persones haurien denunciat a un altre professor per presumpte assetjament sexual.

Tot això ha provocat diferents concentracions de plataformes d'estudiants de la UdG que denuncien els casos i reclamen actuacions per part de la institució. Per exemple, un grup d'alumnes es va mobilitzar el passat mes d'octubre en l'acte d'inauguració del curs 2023-2024, quan van irrompre l'Aula Magna Modest Prats. De tant en tant, també han aparegut pintades rebutjant els fets. Sense anar més lluny, en la jornada de portes obertes del passat 16 de febrer es podien llegir alguns missatges a la façana de la Facultat de Lletres.