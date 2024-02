L'Audiència de Girona ha jutjat un home que s'enfronta a 6 anys de presó per abusar presumptament durant diversos anys de la seva neboda a Cassà de la Selva. Segons ha explicat la víctima, va començar a passar temps de forma esporàdica amb els seus oncles quan tenia 4 anys, l'any 2001, perquè la seva mare es dedicava a la música i tenia actuacions. En aquestes ocasions dormia amb el matrimoni a la mateixa habitació, i quan no hi havia ningú més li feia tocaments amb el pretext de fer-li un massatge. Aquesta situació es va repetir durant diverses ocasions fins als 7 anys. Llavors, quan va fer els 14 anys va començar a passar més temps a la casa dels seus oncles, i ha explicat que intentava arribar tard per no trobar-se'l despert. Segons ha dit, no va marxar de la casa tot i patir abusos perquè no volia explicar-ho als seus pares: "sabia que si ho explicava passaria el que ha passat, que es trencaria la relació i per això em sento culpable", ha expressat. La víctima ha explicat que quan tenia 16 anys el processat va arribar a masturbar-la, uns fets que va explicar a una amiga que així ho ha corroborat davant el tribunal de la secció tercera. Aquesta amiga ha explicat que va presenciar un altre episodi, l'any 2014, quan en el context del casament d'un familiar de la víctima l'acusat va tocar-li el cul.

La víctima ha reconegut que cap als 13 anys va començar a consumir drogues i que el seu consum va anar augmentant amb el pas del temps, fins que va arribar a ser internada en un centre per desintoxicar-se. Segons ha dit, va començar a consumir perquè tenia molta ràbia a dins, i ha tingut llacunes de memòria per culpa d'això, fet que explicaria les diverses contradiccions que li ha fet notar la defensa en les seves anteriors declaracions al jutjat i als Mossos d'Esquadra. També pateix diversos trastorns, i segueix tractament psicològic i psiquiàtric des de 2020. L'informe de l'Equip d'Assessorament Tècnic Penal conclou que la perjudicada pateix un trastorn d'estrès posttraumàtic que pot ser compatible amb els fets. Denúncia "d'un dia per l'altre" L'acusat ha negat haver perpetrat cap abús a la seva neboda i ha assegurat que sempre havien tingut una relació molt bona fins que ella, "d'un dia per l'altre", va denunciar-lo l'any 2020. Dues setmanes abans els havia agraït a ell i a la seva tia tot el suport que li havien donat, i els considerava com els seus pares. "La denúncia ens va caure com un gerro d'aigua freda", ha manifestat. A partir de llavors, la relació amb entre les dues famílies ha sigut molt tensa i s'han donat episodis d'amenaces i intents d'agressió, segons han posat de manifest els familiars de l'acusat. A banda de la pena de presó que sol·liciten les acusacions, també volen que l'acusat indemnitzi a la víctima amb 20.000 euros pels danys morals que ha patit. En canvi, la defensa, que nega els fets, demana l'absolució. De fet, al seu relat de conclusions provisionals aporta diverses denúncies que l'acusat va interposar fa dos anys contra la víctima per amenaces i lesions, una de les quals va acabar amb sentència condemnatòria.