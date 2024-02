El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi lamenta que el govern municipal hagi retirat "projectes acordats amb els barris i que els veïns estan esperant des de fa molt de temps". els socialistes denuncien que "el tripartit Salellas s’ha fet enrere i ha retirat una àmplia gamma de projectes". Com a exemple, enumeren el finançament del Centre Jove de l'Esquerra Ter, iniciatives per a la Gent Gran Esquerra del Ter, el projecte de millora de l'interior del castell de Montjuïc, així com inversions específiques com l'accés Sud/Cruïlla Tennis i la marquesina entre les estacions de la Renfe i del TAV, al parc Central.

Altres projectes com la inversió a la sèquia Monar, a Parcs i Jardins, a l'Estació Jove, al projecte «Quatre Rius i una Sèquia», el projecte Ponts, a la reforma de la Carrer Carme i a l'equipament a l'Eixample, també han "experimentat una reducció en el finançament previst", segons el PSC. Respecte de les primeres s l'esquerra del Ter, val a dir que el govern va apuntar que el centre jove es farà en uns baixos d'un edifici que ha de construir l'Incasol al Pla de Baix de Domeny i que la gent gran veuràampliat el seu edifici quan el CAP de Taialà es reubiqui en una parcel·la de Domeny.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, demana que el govern tingui “una direcció clara i no efectuï canvis d’opinió cada dos per tres”. Girona mereix, segons el seu punt de vista, un govern que “no només tingui una clara visió de la Girona del dia a dia que vol, sinó que també sigui capaç de plantejar un projecte de ciutat il·lusionador. En lloc d’això, avui tanquen un carrer i demà, l’obren. Avui, no lluiten prou per una escola i demà diuen una altra cosa. Avui, tenen uns projectes per als barris i demà, els treuen”. El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi està francament preocupat per la falta d’estabilitat de Girona i “les contínues maniobres tàctiques”.

“La modificació pressupostària que presenta el govern és vestir un sant per desvestir-ne un altre amb greus pèrdues de projectes claus per la ciutat de Girona” ha valorat la regidora i portaveu del PSC-Girona pel Canvi, Sílvia Paneque, que ha afegit que “aquest és un govern continuista i sense rumb. Allunyat de l’ambició de projectes transformadors i ambiciosos que sempre han definit Girona. Encallats en els problemes, amb canvis d’opinió constants ni mirada llarga”.

Aquest grup municipal ha denunciat la “pèrdua molt important pels espais joves” amb aquest moviment del govern tripartit. “Es perden els 200.000 euros pel llargament reivindicat espai jove a l’esquerra del Ter. Un deute amb l’Esquerra del Ter i amb el desplegament de la xarxa d’espais joves a la ciutat, recordem que l’últim va ser espai jove Güell a Can Gibert amb el PSC al govern. També 190.000 euros per la reforma de l’estació jove. En total 390.000 euros menys per joventut”, ha explicat Paneque.

L’àrea de serveis socials també patirà "una baixada de recursos amb la baixa de la partida de 200.000 euros per l’ampliació dels espais de la gent gran de l’Esquerra del Ter", insisteixen els socialistes. “Si ja anunciàvem la pèrdua de recursos de l’àrea social en els pressupostos del 2024, ara hi hem de sumar aquesta nova baixa que volen compensar amb 32.597,79 euros per un menjador social. Una pèrdua important de dos equipaments a l’esquerra del Ter, per joves i gent gran que sumen 400.000 euros” ha anunciat la portaveu socialista.

La cruïlla de Palau

El PSC-Girona pel Canvi també denuncia la pèrdua d’una obra que havia de millorar la mobilitat i seguretat viària de Palau amb la cruïlla de l’accés sud on s’uneixen els accessos des de l’Avellaneda i Fornells entre el tenis i el Montessori. Val a dir que el govern va dir en roda de premsa, aquest dimarts, que per aquest any 2024 destinava diners a l'expropiació per, el 2025, fer llavors sí, la rotonda a la cruïlla.

Pel grup municipal també “és molt greu” la retirada del projecte 4 rius i una sèquia, un projecte nuclear del seu programa electoral que va rebre el suport majoritari de la ciutadania. Un projecte de llarg recorregut que havia d’adaptar la ciutat i mitigar els efectes negatius del canvi climàtic com l’augment de temperatures amb la creació de refugis climàtics i transicions de l’espai verd a l’espai urbà eliminant zones dures com la del riu Onyar per l’entrada est. També evitar els efectes negatius de les riuades i sequeres amb espais de transició que actuen com a reguladors i revitalitzadors de les lleres del nostre sistema fluvial.

"Trenca acords signats"

“Aquest anunci trenca acords signats amb les diferents forces que conformen el govern en el passat i volen que creguem que en el futur aquestes partides es recuperaran. Quina confiança es pot tenir en un govern que porta una proposta tancada, sense cap procés negociador que afecta acords previs amb la nostra formació i que per nosaltres són nuclears per la transformació de la ciutat? Quina confiança pot tenir la ciutadania en un govern que promet i torna a prometre projectes que fa anys que donen voltes? Quina confiança poden tenir els veïns i veïnes de Palau, Montjuïc, Esquerra del Ter o zona est de la ciutat que aquestes partides tornaran algun dia al pressupost? Si descarta el projecte 4 Rius i una Sèquia, com pensa aquest govern adaptar la nostra ciutat als efectes negatius del canvi climàtic?” ha conclòs la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Llista de les principals partides que es donen de baixa, segons el PSC:

30.647,83 € Millores a barris – Procés Participatiu

200.000 € Centre Jove Esquerra Ter

200.000 € Gent Gran Esquerra del Ter

279.304,70 € Projecte Castell de Montjuïc

30.000,00 € IFS-2019-Castell de Montjuïc

200.000 € Accés Sud/Cruïlla Tennis

200.000 € IFS-2019-Marquesina Estació

103.046,64 € Inversió Sèquia Monar

66.303,82 € Parcs i jardins

190.000 € Estació Jove

271.635,17 € Projecte 4 rius i 1 sèquia

69.019,41 € Projecte Ponts i reforma c/ Carme

46.273,26 € Equipament Eixample