L’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) de Salt ha rebut en només dues setmanes un total de 189 sol·licituds de ciutadans interessats en poder treballar en el nou hipermercat que la firma Alcampo preveu obrir en els propers mesos a l’Espai Gironès. Un acord entre el centre comercial, la firma d’hipermercats i el mateix consistori ha permès que el servei municipal hagi fet de mitjancer rebent els diversos perfils demanats per Alcampo i traslladar-los a l’empresa que realitza el procés de selecció del personal.

A principi de febrer, Alcampo, filial del grup francès Auchan Retail, anunciava l’obertura d’un hipermercat de més de 4.500 metres quadrats a l’Espai Gironès de Salt, que suposarà una ocupació directe per a més d’un centenar de persones i serà el primer que obrirà aquesta marca comercial a les comarques gironines. Des del consistori saltenc es feia una crida des de les xarxes socials municipals a mitjan de mes de febrer i en aquest temps s’han rebut aquestes 189 sol·licituds, a les quals cal afegir-hi encara 74 candidats més d’una tasca prèvia que ja s’havia fet des de l’EMO amb persones amb perfils adients als llocs de treball que busca l’empresa.

Així, de les 263 persones que s’han interessat en el procés de selecció, 179 són persones que tenen la seva residència a la mateixa vila de Salt. Si s’analitza pels diversos perfils que precisa la firma comercial per posar en marxa l’establiment de Salt, les figures de reposadors/es i caixers/es han estat les més sol·licitades, amb 220 candidats. El segon perfil que ha tingut més demanda és el de mosso de magatzem, amb 36 candidats/es, seguit per als plats preparats, amb 31 interessats i interessades, administratius/ves amb 22 ciutadans que opten a cobrir els llocs de feina que generarà el nou hipermercat. Tot i això, també s’han rebut propostes de professionals per treballar a la fleca (16), carnisseria (10), peixateria (10), xarcuteria (8) o fruiteria (2), entre d’altres. Cal tenir en compte que alguns candidats han optat per a diversos llocs de treball, tenint en compte la seva formació i experiència laboral.

El procés continua

Ara l’EMO de Salt ja no recollirà més sol·licituds de possibles aspirants per treballar el nou hipermercat de l’Espai Gironès, però la firma Alcampo encara manté oberta la possibilitat d’inscriure’s en el procés de selecció. Per fer-ho cal dirigir-se directament a la plana web d’Alcampo. El govern municipal espera que l’arribada d’aquesta firma, i les que puguin arribar en el futur, permeti mantenir la bona tendència a la baixa de l’atur al municipi de Salt, que va tancar l’any 2023 amb les millors xifres d’aturats dels darrers 15 anys. Durant l’any passat, l’EMO va aconseguir inserir al mercat de treball un total de 374 persones, gràcies a l’acompanyament que va fer el servei municipal en aquests demandants de feina.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, agraeix “les complicitats que ha posat l’empresa perquè l’EMO pogués vehicular part dels currículums dels possibles candidats, amb l’objectiu de facilitar l’entrada dels saltencs i saltenques en el procés de selecció i que alguns puguin convertir-se en futurs treballadors del nou hipermercat”.

En aquest sentit, Viñas també posa en relleu que “l’arribada d’una firma com Alcampo a l’Espai Gironès de Salt obre una nova possibilitat de crear llocs de treball directes al municipi i va en la línia de les nostres polítiques d’ocupació”. En la mateixa línia es manifesta el tinent d’alcalde de serveis econòmics i ocupació, Toni Vidal, que assenyala que la inauguració d’aquesta nova activitat a Salt “enforteix les polítiques d’ocupació que fem des de l’EMO i l’esforç que es fa des del servei municipal en la inserció de més saltencs i saltenques en el món laboral”.

A més, ha volgut “agrair l’esforç que ha suposat per als treballadors i treballadores de l’EMO aquest alt volum de gestió en aquestes darreres setmanes per tal que més veïns i veïnes puguin trobar feina davant d’aquesta oportunitat que suposa l’obertura del nou hipermercat”.