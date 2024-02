Robatori de joies de luxe i diners a dues dones pel mètode del «peruà» a l'AP-7 a Sant Gregori. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'assaltant que va enredar les dones dient-los que s'aturessin perquè tenien la roda del cotxe punxada. La policia ha pogut recuperar part del botí que és d'alt valor econòmic i hi havies joies mig desmuntades, amb les pedres precioses soltes.

Entre aquestes joies n'hi ha de marques com Bulgari, Louis Vuiton, Rolex, Hermes, entre altres. L'arrestat és un home de 37 anys multireincident està acusat de ser presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Aquest cas es remunta al dia 8 de febrer quan els Mossos de la comissaria de Mollet del Vallès van tenir coneixement, a través d’una denúncia, que una dona que circulava amb el seu vehicle, acompanyada de la seva mare, havien estat víctimes d’un furt al descuit a la carretera AP-7 al seu pas per Sant Gregori.

Els fets van succeir al voltant de dos quarts de sis de la tarda quan un home que circulava en un altre vehicle es va posar al costat del cotxe de la víctima i li va fer clares indicacions que s’aturés al voral perquè portava una roda punxada. La dona davant la insistència de l’altre conductor va aturar el seu vehicle per comprovar els fets.

Tot seguit l’home també va aturar-se darrere seu amb l’excusa d’ajudar-la amb la possible reparació, moment en el qual, un segon home que viatjava amb el qual primer va atansar-se al vehicle de la dona. Aquest va aprofitar que la dona havia obert el maleter per buscar el kit de reparació per la “punxada” per sostreure-li la bossa on portava gran quantitat de joies i diners en efectiu.

Arran els fets denunciats la Unitat Operativa Mobilitat (UOM) va iniciar la investigació que va portar, el dia 22 de febrer, a la identificació i detenció d’un dels autors. El mateix dia es va fer una entrada judicial en el domicili del detingut on van trobar part dels diners i part de les joies sostretes, algunes d’elles, concretament pedres precioses, ja desmuntades.

La investigació no es dona per tancada a l’espera de detenir l’altre autor dels fets. El detingut, amb nombrosos antecedents per fets similars, va passar el mateix dia 22 a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

Punxa-rodes o peruà

En aquest cas de Sant Gregori és un furt del tipus peruà o punxa-rodes. El mètode del furt del peruà consisteix en el fet que els lladres es posen al darrere de la futura víctima, li assenyalen la roda com si l’hagués punxada i el van tancant per darrere amb el cotxe i acaba al voral aturat. Un dels furters parla amb la víctima i l’altre li roba, i marxen. En època estival és quan creix més aquest tipus delictiu. En època estival és quan creix més aquest tipus delictiu i la policia rep més denúncies i alertes sobretot de turistes que es troben al tram nord de l’autopista, és a dir, el de Girona.

Anteriorment, quan hi havia peatges, aquests lladres tenien un altre modus operandi. Que consistia en el fet que es posaven darrere les víctimes quan eren al peatge, els punxaven la roda a les víctimes i després els intentaven «ajudar» i els robaven.