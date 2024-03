La Facultat de Lletres de la Universitat de Girona va transmetre, ahir, el seu suport a la coordinadora del Màster d’Espanyol i Català com a segones llengües després que dimarts es conegués un nou presumpte cas d’assetjament sexual per part d’un professor a una exalumna. En un escrit, la facultat detalla que «s’han tergiversat les informacions» perquè «la professora es va interessar per la víctima, li va donar suport i va fer totes les passes que es podien dur a terme, respectant que ella no volia denunciar i tampoc sortir de l’anonimat».

Nota de suport, de la Facultat de Lletres, a la coordinadora del Màster d’Ensenyament d’Espanyol i Català com a segones llengües:



Benvolgudes/Benvolguts,

El passat dimarts van aparèixer a diferents centres de la Universitat de Girona uns pamflets en els que es denunciava + — Facultat de Lletres UdG (@UdGLletres) 29 de febrero de 2024 Segons els pamflets que van aparèixer en diferents espais de la UdG, el docent, professor de la Facultat d’Educació i Psicologia hauria assetjat a una exalumna del Màster. La hipòtesi és que el docent hauria proposat «mínim 3 vegades si volia acabar al llit amb ell», i també li hauria demanat el nombre de telèfon a través d’un correu electrònic. Denuncien un nou cas d'assetjament sexual d'un professor de la UdG Segons els pamflets, la coordinadora del va respondre a l’alumna que «no hi podia fer res, perquè és l’alumna la que ha de denunciar els fets al Protocol». Tanmateix, la Facultat de Lletres apunta que la coordinadora va decidir «prioritzar i respectar la voluntat de la víctima». A més, va treballar en un presumpte segon cas que s’ha fet públic per televisió.