Baralla multitudinària a cops de tapa d'embornal a Girona

Baralla multitudinària a cops de tapa d'embornal entre dos grups a Girona. Això és el que ha succeït aquest divendres de matinada a la plaça de Miquel de Palol, del barri de la Devesa-Güell.

Una desena d'individus s'han enfrontat i això ha generat l'activació dels Mossos d'Esquadra pels volts de dos quarts de quatre de la matinada.

Diverses patrulles han acudit a la zona i s'han trobat els dos grups enfrontant-se. Uns anaven feien cops als altres amb les tapes i en veure la primera patrulla, han intentat fugir.

Els Mossos han pogut aturar un dels homes, que anava molt begut, i els ha explicat s'estaven enfrontant perquè en teoria els membres de l'altre grup li havien robat un mòbil. L'home, però no ha volgut denunciar el robatori a la policia. D'altra banda, els agents han trobat dues tapes d'embornals també per terra que havien fet servir durant la baralla.

Pel que fa a l'altre grup d'homes, que presentava diversos cops, tampoc han volgut denunciar ni atenció mèdica del SEM al lloc dels fets. Interrogats han assegurat que els havien robat algun mòbil l'altre grup.

Amb tot això, els agents han marxat dels llocs dels fets un cop desfet l'enfrontament i de moment, no tenen denúncies de cap dels implicats. També han retornat les tapes d'embornal que han utilitzat al seu lloc.

Roba el mòbil a una infermera

La història d'aquesta baralla, però no ha acabat aquí. Cap a un quart de sis de la matinada, els Mossos han rebut l'avís que de l'hospital Josep Trueta de Girona que tenien un grup de persones a Urgències que se n'havien anat a fer cures per una baralla de la matinada. Un d'ells per exemple tenia un fort cop a la cara per una tapa d'embornal. En el moment que es feien les atencions, un dels implicats havia robat el telèfon mòbil d'una de les infermeres i que tenia carregant. Un telèfon de més de 400 euros.

Arran dels fets, els Mossos s'han mobilitzat i també els vigilants que han retingut alguns dels homes. Finalment i gràcies a la descripció donada pels testimonis, han localitzat al presumpte lladre davant d'un supermercat de l'avinguda de França al barri de Sant Ponç el que presumptament havia robat el mòbil, confirma la policia.

L'han trobat que estaven amagant alguna cosa sota dels carretons de compra que estan a l'exterior. L'han identificat i han localitzat el telèfon robat. El jove de 18 anys, que ja comptava amb antecedents policials, ha quedat detingut pel furt del telèfon mòbil.