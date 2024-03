La veïna de Girona Maria Turon i Turon ha celebrat avui els seus cent anys. La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, l’ha visitat aquest migdia per felicitar-la en nom del consistori i del municipi. La trobada ha tingut lloc a la Residència Mutuam Girona, on resideix la centenària.

La regidora li ha lliurat, com a obsequis, un ram de flors i una carta signada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar. Durant la trobada, Turon ha estat acompanyada per la seva família.