La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha defensat aquest dissabte "l'actitud ferma" del partit en la negociació sobre la llei d'amnistia, que ha remarcat que ha de "complicar tant com sigui possible" els "intents de sabotejar-la". En un discurs al Consell Nacional de Junts a Llagostera, Borràs ha acusat el govern d'ERC liderat per Pere Aragonès de culminar la "sociodependència". La líder de Junts ha acusat ERC de no "voler molestar els socialistes".

Borràs també ha assegurat que "l'ofensiva judicial" contra l'expresident Carles Puigdemont i l'acusació de terrorisme és "indigne". "Volen evitar que sigui candidat, com ho van voler fa cinc anys. No ho van aconseguir llavors, ni ho aconseguiran ara", ha avisat, en referència a les europees.

Durant la seva intervenció al Consell Nacional que Junts per Catalunya celebra aquest dissabte a Llagostera, Borràs ha assegurat que el partit que lidera vol un llei d'amnistia "com més robusta millor, per no deixar ningú enrere". Al contrari, ha dit, que "aprovar-la com més aviat millor com vol ERC". Borràs també s'ha mostrat convençuda que "molesta" que siguin "radicalment independentistes, que vol dir també ser radicalment democràtics".

En aquesta línia, ha recordat que "el president Pere Aragonès, el dia de la seva investidura va afirmar, solemnement, que treballaria per culminar la independència" i ha criticat que "acabarà la legislatura culminant la sociodependència, que practica l'actual govern de la Generalitat perquè depèn dels socialistes amb qui s'intercanvia cromos aquí i allà i a qui no vol molestar".

La presidenta de Junts per Catalunya ha assegurat també que el seu partit vol "una llei d'amnistia que inclogui tots els independentistes que han estat perseguits injustament, una llei que sigui d'aplicació immediata i que compliqui tant com sigui possible els intents de sabotejar-la de tots els qui ja han anunciat, indissimuladament, que volen impedir-ne els efectes".

Informe favorable de la Comissió de Venècia

Precisament, durant el Consell Nacional que se celebra aquest divendres al Gironès, Junts per Catalunya també ha fet referència a l'informe de la Comissió de Venècia, que assegura els dona "la raó" per no haver votat a favor de l'actual redactat de la llei d'amnistia. En aquest sentit, el partit assegura que "continua treballant perquè la llei sigui integral i d'aplicació immediata".

De l'antic redactat critica que "no afecta al principi de separació de poders ni al principi d'igualtat" i que, "a diferència del que va sostenir el Suprem, els límits del Dret internacional es refereixen a violacions greus dels drets humans no són necessàriament els mateixos que els delictes greus del Dret intern". A més, ressalta que "s'inclou dins de les competències del poder legislatiu i la seva aprovació no requereix unanimitat, simplement majoria qualificada", a banda del fet que "no existeix impediment legal ni jurisprudencial per amnistiar fets presentats com a delicte de terrorisme, ni com a traïció". Per últim, el partit afirma que "la justificació política i històrica de la llei compleix amb els criteris internacionals per aquest tipus de normes".

Atrapar Puigdemont

Al Consell Nacional, Borràs també ha afirmat -en referència a la causa per terrorisme que el Tribunal Suprem ha obert a Carles Puigdemont- que "la capacitat per perpetrar barbaritats dels tribunals espanyols sembla no tenir límits". "L'aparell judicial espanyol està disposat a fer el que calgui per atrapar el president Puigdemont", ha dit i s'ha mostrat convençuda que "com que no se'n surten, cada cop l'han de fer més grossa". "Primer va ser rebel·lió, després sedició i ara això", ha recordat la presidenta de Junts per Catalunya, que ha assegurat que "el terrorisme és tan seriós que aquesta causa oberta és indigne".

"Ara la violència si no hi és s'inventa, perquè al president el persegueixen per independentista", ha afirmat Borràs, que diu que "ara l'excusa és el terrorisme, però el que no li perdonen és l'independentisme i que no es rendeix". "No li perdonen ni a ell, ni a tots els independentistes que l'Estat persegueix per via judicial", ha afegit la presidenta de Junts durant el seu discurs al Consell Nacional del partit a Llagostera, que assegura que "no està tipificat enlloc, però voler la independència de Catalunya és delicte a l'Estat espanyol".

En relació a les eleccions europees del proper juny, la presidenta de Junts per Catalunya ha explicat que "per Junts per Catalunya i pel president Puigdemont són molt importants". En aquesta línia, ha dit que "totes les ofensives judicials, volen evitar que sigui candidat, com ho van voler evitar fa cinc anys", però ha assegurat que "no ho van aconseguir llavors i no ho aconseguiran ara". "No el tombaran el president, no ens tombaran perquè som la resistència de tots aquells que ja han renunciat a la independència de Catalunya", ha conclòs Borràs.