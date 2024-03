L'olor de formatge impregna el passeig de la Devesa de Girona, que durant tot el cap de setmana s'ha convertit en l'escenari del Fòrum del formatge artesà i català. En un espai de 2.000 metres quadrats i dividit entre cinc zones temàtiques aquest esdeveniment ofereix gaudir de l'univers del formatge amb diferents activitats.

Durant tot el dia, centenars de persones amants del formatge han passat per la Devesa per poder participar en aquesta jornada plena de degustacions i activitats. Durant el matí els assistents passejaven per la seixantena d'estands que formen el Fòrum. Al migdia l'afluència de públic ha sigut important i això ha provocat que algunes persones haguessin de fer cua per comprar els seus tiquets mentre que d'altres s'amuntegaven en alguna parada per tastar i comprar els làctics. També hi havia alguns que s'asseien a les cadires, lluny del corrent de persones, per degustar els formatges amb més calma. Aquesta zona és la que es coneix com l'espai Turòfil on hi ha 42 formatgeries artesanes amb més de 200 formatges diferents, productes gastronòmics del segell Girona Excel·lent, vins de la DO Empordà i cerveses artesanes.

Malgrat que aquesta era la zona més concorreguda, no era l'única, ja que també es va reunir molta gent a l'Espai Fòrum, que ahir el migdia va acollir el Vermut de Ràdio Flaixbac. Les altres zones són l'Espai L'Amant i l'Espai Sentits, on durant tot el cap de setmana s'ofereixen degustacions de diferents tipus; l'Espai Gastro on el xef Marc Ribas ha cuinat el dinar, i també ho farà demà, amb receptes que tenen el formatge com a protagonista; i l'Espai Concurs, on aquest matí s'ha celebrat el primer concurs de formatges artesans de Catalunya.

Es tracta d'un esdeveniment gratuït i obert a tothom organitzat per l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA) i que pretén ser un punt de trobada del sector formatger i els amants del formatge.