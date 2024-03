Més de 20.000 persones han visitat el Fòrum del formatge artesà i català, que aquest cap de setmana ha celebrat la primera edició al passeig de la Devesa de Girona. Durant els dos dies de certamen hi ha hagut una constant afluència de gent al recinte del Fòrum, dividit en sis espais temàtics que han presentat un ple absolut en totes les activitats que s’hi han realitzat. Al mateix temps, a l’espai de degustació i compra de productes els visitants han fet més de 30.000 degustacions, i comprat entre la varietat dels 200 formatges de 42 formatgeries d’arreu de Catalunya.

Amb un gran seguiment per part dels assistents, el certamen ha acollit presentacions de productes, ponències i xerrades conduïdes pel gastrònom Pep Nogué, programes de ràdio en directe, i també el primer concurs de formatges artesans de Catalunya, amb 166 productes presentats i que ha premiat fins a 17 categories. Els visitants també han gaudit amb les demostracions de cuina en directe, amb xefs com Marc Ribas o Gessamí Caramés, que han fet creacions gastronòmiques amb el formatge com a ingredient principal de les seves receptes. El summiller Toni Gerez ha dirigit un maridatge de vins i formatges i el professor de cuina Manel Guirado ha fet un espectacle gastronòmic familiar. També hi ha participat Marc Masó del restaurant Formàticum, amb un taller de cuina exprés amb formatge artesà, i hi hagut demostracions del xef Joan Murillo i el seu equip de cuina i de sala del restaurant Divinum i també de Jordi Ávila, que ha combinat productes del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent amb el formatge com a protagonista. Jordi Ferrer, pastisser d’Olot, ha fet demostracions amb l’elaboració de diferents pastissos amb formatges artesans.

Neix la nova IGP Formatge Garrotxa

En la segona jornada del Fòrum del formatge el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha presentat la nova Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Formatge Garrotxa, un distintiu de qualitat d’àmbit europeu que a partir d’ara identificarà els formatges elaborats amb llet sencera de cabra, amb l’escorça recoberta d’una capa de fong gris blavós que li dona un aspecte cendrós i cotonat.

Ja es treballa en la segona edició del Fòrum dels formatges

La primera edició d’aquest Fòrum s’ha confirmat com un gran punt de trobada del sector formatger català i dels amants d’aquest producte, tant des del punt de vista professional com de lleure. Els expositors valoren molt positivament el format d’aquest esdeveniment, que els permet un contacte molt directe amb el seu públic final, alhora que afavoreix enfortir les relacions amb els companys d’un sector molt artesà i dispersat en el territori. El Fòrum ha estat organitzat per l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA), que aplega a una vuitantena de formatgeries artesanes de Catalunya, i és una de les associacions gremials més importants del país pels valors que representa i que giren, fonamentalment, entorn d’un model agroalimentari arrelat al territori, divers i sostenible. ACREFA ja treballa en l’organització de la segona edició del Fòrum del formatge artesà i català.