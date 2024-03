La cadira tot terreny perquè cap alumne es quedi a casa

«Un petit pas per a l’home, un gran salt per a la humanitat». La cèlebre frase que va pronunciar Neil Armstrong en trepitjar la Lluna podia ser, fàcilment, el 'leitmotiv' de la gesta d'aquest matí, quan una desena de docents, vetlladores i fisioterapeutes de l’Equip d’Atenció i Assessorament Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Educació a Girona han participat en la primera jornada de formació per a aprendre a manejar la cadira de rodes tot terreny. L’objectiu: que els alumnes amb mobilitat reduïda no quedin exclosos de les excursions a l’entorn natural.

El personal docent estudiava el muntatge pas a pas. Alguns, prenien apunts. D’altres, optaven per enregistrar els preparatius amb el telèfon mòbil perquè no se’ls escapés cap detall. «Quan tingueu pràctica, amb quatre minuts la tindreu a punt», els ha advertit el formador de la cadira de rodes -de tipus Joëlette- que l’Ajuntament de Girona va adquirir a principis d’any.

La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila, ha assegurat que «a diferència dels tutors, ells atenen als infants no només un any, sinó al llarg de diversos cursos» i ha assenyalat que «volem avançar cap a una escola inclusiva i permetre que els alumnes amb mobilitat reduïda puguin fer les mateixes sortides, amb la mateixa immersió en l’entorn, que la resta de companys». Que sigui monoroda i que aquesta estigui adaptada a qualsevol tipus de terreny la fa apta per poder moure’s per tots els camins on hi passaria una bicicleta de muntanya. La cadira, que es guardarà al pavelló de Fontajau, ja està a disposició de totes les escoles i instituts de la ciutat, que podran començar-la a utilitzar passat Setmana Santa. Entre els centres ordinaris que aquest curs tenen alumnes amb mobilitat reduïda hi ha les escoles Annexa, Domeny o Pericot. «Normalment són entre tres i quatre, varia en funció de l’any», ha detallat la regidora, que ha afegit que «farem un calendari per organitzar-nos perquè les sortides no se solapin».

De moment, descarten comprar-ne més de forma imminent. «Estem fent una prova pilot i ens donem un marge de temps per veure si realment encaixa amb les necessitats dels centres educatius i, si veiem que hi ha una demanda creixent i que amb una sola cadira no donem a l’abast, estudiarem comprar-ne una segona», ha afirmat Vila. També es farà servir amb finalitats pedagògiques: «Volem que sigui una eina de conscienciació sobre els problemes de mobilitat». La idea és que també s’estengui a entitats gironines. De fet, el GEiEG ja l’ha sol·licitat per la pujada als Àngels, que es farà el proper 17 de març, on s’estrenarà. A l’estiu, també es posarà a disposició dels casals municipals. «Farem una formació específica pels monitors de lleure», ha assegurat la regidora.

La membre de l'equip d'atenció a la diversitat de l'escola de Domeny, Eva Alarcón, ha celebrat que la cadira tot terreny «permetrà als alumnes amb mobilitat reduïda guanyar autoestima i normalitzar la seva situació, perquè són molt conscients de les seves limitacions i a vegades fer una excursió els suposa un fre». Fins ara, els alumnes amb discapacitat «venien una estona o la família els havia de dur al punt de trobada».

Marta Romera, de l’EAP del Departament a Girona, també ha assenyalat que la cadira tot terreny ajudarà a fomentar «la inclusió». «Òbviament la societat sempre avança més ràpid que les lleis, i el que cal és que ens arribin recursos com aquest», ha assegurat. Tot i això, té clar que «a l’escola inclusiva no ens podem permetre que els alumnes amb mobilitat reduïda es quedin sense excursió perquè amb la cadira de rodes manual no hi poden accedir» i ha assenyalat que «a Girona hi ha escoles amb projectes educatius per conèixer l'entorn natural, i la cadira de rodes tot terreny és indispensable».

També servirà per tirar endavant projectes des de l'aula, com als Maristes de Girona, on a 2n d’ESO fan una optativa de senderisme, a partir d’on preparen rutes pels estudiants del centre, des de 2n de Primària a 4t d’ESO. El professor, Carles Puig, ha assegurat que la cadira els permetrà planificar les rutes pels alumnes amb mobilitat reduïda i «que tots puguin anar a les sortides», des del castell de Sant Miquel a Vallter.