La patronal Metall Girona obrirà una escola-taller a la ciutat per fer formacions a mida dels perfils que demanen les empreses i cobrir el buit de professionals qualificats al sector. Tindrà gairebé 1.000 metres quadrats (dels quals 700 els ocuparà el taller i la resta les aules) i es preveu que obri a finals d'aquest any o a principis del 2025. L'objectiu, subratlla la patronal, és "poder oferir una formació d'acord amb les necessitats". La intenció és que la nova escola-taller tingui cicles de formació professional dual, que emeti certificats de professionalitat i que també faci cursos específics (per exemple, de treballs en alçada o espais confinats). El nou centre s'afegirà als que ja existeixen a Figueres, Ripoll i Blanes (Selva).

El projecte per tirar endavant la nova escola-taller a Girona ja ha rebut l'aval de l'assemblea general de la patronal. El centre, gestionat per Metall Girona, s'enfocarà "específicament" a les demandes de les empreses metal·lúrgiques. Obrirà entre finals d'aquest 2024 i principis de l'any vinent i tindrà més de 700 metres quadrats de taller i 180 d'aules i serveis per a l'alumnat. Segons destaca Metall Girona, l'escola-taller oferirà formacions a mida de les necessitats del sector (tant aquelles reglades com d'altres més específiques). La patronal concreta que, dins aquest llistat, s'hi inclouen certificats de professionalitat, cursos d'FP dual, Conforcat a mida o "formacions en prevenció de riscos laborals, en pont grua, conducció de toros, contra incendis o de treballs en alçada i espais confinats". Algunes, en col·laboració amb la Creu Roja i amb els ajuntaments de Girona i Fornells de la Selva. "Un dels objectius principals de Metall Girona és oferir una formació que respongui a les necessitats; no cal que sigui reglada, però sí que pugui estar a l'abast de tothom i d'acord amb els perfils que demanden les empreses", explica la patronal. De fet, des del juliol del 2021, quan va fer arribar un informe al Departament d'Educació sobre quines eren les necessitats del sector a cada comarca, Metall Girona ha intensificat els esforços en aquesta línia. 750 empreses Arreu de comarques gironines actualment hi ha unes 750 empreses metal·lúrgiques. El sector és ampli i inclou des de petites serralleries fins a grans fabricants de maquinària i mecanització, passant per foneries, empreses de tancaments, instal·ladors de PVC i alumini, etcètera. D'aquestes, més de 250 empreses s'agrupen sota el paraigües de la patronal Metall Girona. Aquí hi ha les grans indústries, que concentren el gruix dels treballadors (la patronal en suma 8.750). Sis mil treballadors gironins es beneficiaran d'un programa de formació gratuïta