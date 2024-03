Absolt de violar una menor inconscient i drogada a Girona

L’Audiència de Girona ha absolt l’acusat de violar una menor d’edat aprofitant-se que estava drogada i inconscient a Girona l’any 2021. La sentència de la secció tercera resol que l’única prova de càrrec que hi ha contra l’acusat és la declaració de la víctima, i si bé aquesta podria ser suficient per justificar una condemna, no ho és en aquest cas perquè «no supera el test de credibilitat».

Segons la versió de la víctima, sustentada per la fiscalia, el 23 de gener de 2021 ambdós van decidir quedar, essent un aparcament de Bescanó el punt de trobada. S’havien estat escrivint missatges durant un mes per Instagram; ella tenia 14 anys mentre que ell n’havia fet 27 i es dedicava a la música urbana. El relat de la víctima assegura que van trobar-se, i que cap a les set del vespre van anar a casa d’ell, un pis que compartia amb dos nois més. Allí van consumir alcohol i marihuana, i a conseqüència del consum ella va adormir-se. Cap a les cinc del matí va despertar-se despullada, i va sentir un dolor molt fort, adonant-se que el processat l’estava penetrant. En canvi, el processat va manifestar que aquell dia no es van arribar a veure perquè ella no es va presentar a la cita. Segons el tribunal, hi ha detalls dels fets que la víctima va narrar al judici que són diferents dels que havia relatat abans, com ara el tipus de penetració, i si ell li va donar un porro que van fumar junts o si només va fumar ell. Cap prova «objectiva» «La Sala aprecia com a mínim una contradicció determinant i una carència absoluta d’elements externs i objectius que corroborin la declaració de la menor», assenyala la resolució. Sobre els possibles elements corroboradors, el tribunal no considera que les converses a Instagram demostrin cap altra cosa més enllà que van quedar aquell dia. Tampoc considera que cap dels informes mèdics i psicològics aportats puguin ser considerats indicis, sinó una «eina auxiliar». L’exploració mèdica feta a la menor després dels fets no va trobar material genètic masculí, i tampoc se li va detectar ressaca, tot i que ella va dir que havia begut «molt». Sí que es van trobar restes de cànnabis a l’orina. Les pericials psicològiques tampoc són indicis, segons el tribunal, perquè tot i que van detectar-li a la víctima un trastorn d’estrès posttraumàtic, aquest podria deure’s al perfil psicològic «inestable» que té per culpa d’un context familiar difícil. I és que la víctima va començar teràpia mesos abans que tinguessin lloc els fets. Si bé les psicòlogues que la tractaven van dir que quan van passar els fets van percebre que els símptomes que tenia van empitjorar, «no existeix cap manera d’acreditar científicament aquesta opinió», indica la sentència, i conclou que els professionals de la salut tenen un «biaix favorable a qui veuen com a pacient». La fiscalia demanava 10 anys de presó a l’acusat per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys amb accés carnal. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A judici un acusat de violar una menor drogada a Girona