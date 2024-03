Posaran 25 fanals solars en dos camins de les hortes de Santa Eugènia

L’Ajuntament de Girona preveu posar 25 punts de llum solars en dos camins a l’entorn de les hortes de Santa Eugènia. L’actuació costarà uns 50.000 euros i està inclosa en el projecte Menja’t que té fons europeus Nex Generation. Actualment, els camins que formen part de la zona de les hortes de Santa Eugènia no disposen d’instal·lació d’enllumenat públic exterior.

Des de l’Ajuntament s’ha explicat que «els darrers anys s’han rebut peticions ciutadanes per tal d’habilitar nous punts de llum en alguns dels camins, sobretot els que connecten la zona d’aparcament al costat de Maristes, amb la zona de la Marfà. També que s’ha optar per una solució que és «eficaç» i que sobretot és «energèticament eficient».

Per aquest motiu, es preveu la il·luminació de varis d’aquests camins mitjançant la instal·lació de nous punts de llum solars. En concret, s ’han definit una sèrie de camins per tal de fer possible dos recorreguts que disposin il·luminació nocturna.

El primer recorregut permetrà passar de la zona d’aparcament del costat del col·legi Maristes, des del carrer Poble Sahrauí, fins al carrer Marfà, a l’alçada del Rec Monar. El segon recorregut il·luminarà el camí des de la part nord del carrer Marfà, des del safareig de Santa Eugènia de Ter, fins a la masia de Can Po Vell.

Per il·luminar aquests recorreguts s’instal·laran un total de 25 faroles solars, 17 de les quals per il·luminar el primer recorregut descrit, i 8 pel segon.