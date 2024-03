Els veïns del número 12 del carrer Sant Pere al centre de Llagostera (Gironès) han pogut tornar aquest dissabte al migdia a casa, després que l'Ajuntament hagi inspeccionat l'edifici i consideri que "no hi ha perill". Dotze persones han estat desallotjades preventivament de matinada, quan s'ha desprès un tros de fals sostre a l'habitació d'un pis de la segona planta. Un dels quatre inquilins, Bully Iatabarr, ha agraït que ningú fos al dormitori on ha baixat la runa perquè, segons ha dit, "si hi hagués hagut algú dormint, hauria mort". La runa encara és sobre el llit. A hores d'ara, i per indicació de l'arquitecte municipal que ha revisat l'immoble, s'estan apuntalant algunes estances de l'edifici per augmentar la seguretat dels veïns.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís d'aquest sinistre s'ha rebut quan passaven pocs minuts de les dotze de la nit. Fins al punt de l'accident s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han considerat que el pis on s'ha desprès el fals sostre i el del costat precisaven atenció tècnica. Dels trenta veïns evacuats, una vintena han pogut tornar a casa dues hores més tard -els dels pisos inferiors- i dotze han hagut de passat la nit al pavelló municipal.

Aquest dissabte al matí, tal com detallen fonts municipals, l'arquitecte i l'arquitecte tècnic municipals -acompanyats de l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs- s'han desplaçat fins a l'edifici per efectuar la inspecció tècnica, que ha resultat favorable. Des de l'Ajuntament expliquen que "no hi ha perill" i que, per això, s'ha permès als inquilins tornar a casa seva. El que sí que s'està fent, com a mesura preventiva, és apuntalar algunes estances del bloc que es consideren més fràgils.

Mustafà Auurir és un dels veïns que ha hagut de ser desallotjat. Al seu pis, els estan apuntalant el bany. "Ens han dit que cal posar aquests puntals, però és un mica estrany viure així", ha afirmat. Després de l'accident, Auurir voldria canviar-se de pis perquè diu que té "por", però admet que "tot i els perills" no deixaran el bloc perquè no disposen de cap alternativa.

A la porta del costat, on hi ha hagut el despreniment del fals sostre en un dormitori amb lliteres, l'inquilí Bully Iatabarr agraeix que els seus tres companys de pis fossin al menjador amb ell. "Si hi hagués hagut algú dormint, hauria mort", diu convençut. Sobre la llitera encara es pot veure tota la runa apilada. Iatabarr també té por: "S'hauria d'arreglar l'edifici abans que hi tornéssim a viure perquè tenim por de ser aquí".

Al primer pis, Zacaries Rhia ha pogut passar la nit a casa, després d'haver-ne hagut de sortir de pressa de matinada. "Buscarem un altre pis perquè aquí no podem viure, tothom té por", ha dit.

Des de l'Ajuntament expliquen que a banda d'apuntalar l'edifici, ja s'han posat en contacte amb el propietari de l'immoble perquè "prengui mesures perquè l'edifici no es converteixi en un perill per la gent que hi viu". L'edifici és del 1868 i es troba en estat de degradació amb esquerdes a molts pisos.