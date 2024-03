La Universitat de Girona, gràcies al centre adscrit de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES), es troba entre les primeres 150 a escala mundial (entre les posicions 101 i 150) d’escoles, facultats i departaments de ciències de l’esport en el prestigiós rànquing de Xangai. El llistat es va actualitzar el desembre de 2023 i, de nou, com ja feia des de 2021, la UdG hi era present, sempre dins les posicions 101 i 150.

En aquest llistat renovat hi figuren 300 universitats d’arreu del món, tot i que se’n van avaluar 460. Per dur a terme la classificació es tenen en compte cinc indicadors diferents, tot i que no tots puntuen el mateix: només compten un 10% els articles indexats a Web of Science i el percentatge d’articles amb coautoria internacional. En canvi, val un 20% la citació, mentre que les cites per publicació i els articles publicats en el 25% de les principals revistes sumen un 30% de la puntuació total. Les dades bibliomètriques per calcular els indicadors es recullen de la base de dades Web of Science amb una finestra temporal limitada als darrers cinc anys.

26,94 punts sobre 100

És en aquest sentit que la UdG suma un total de 26,94 sobre 100 punts tenint en compte aquests cinc indicadors. On està més ben avaluada és en les cites per publicació on acumula 52,9 punts. El segueix de prop el percentatge d’articles amb coautoria internacional, amb 52,7 punts. Mentrestant, té una puntuació per sota dels 20 en articles indexats a Web of Science (14,1), en articles publicats en el 25% de les principals revistes (10,7) i en la citació (5,9).

El Rànquing de Xangai va publicar per primera vegada el rànquing global d’escoles i departaments de ciències de l’esport l’any 2016, tot i que la UdG no hi va entrar fins al 2021. En el primer any va obtenir 25,59 punts, mentre que el 2022 en van ser 27,81, xifra superior, per tant, a la de 2023.

El centre adscrit a la UdG, situat al municipi de Salt, ofereix actualment tres graus diferents: el de Fisioteràpia, el de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i la doble titulació de CAFE i Fisioteràpia. A més, a partir del pròxim curs, 2024-2025 també oferirà el grau en Nutrició Humana i Diatètica. A part, també s’hi poden cursar màsters, postgraus o cicles formatius. Tot això ha estat avaluat pel rànquing de Xangai per situar l’EUSES i la UdG entre els 150 millors centres d’esports del món.

La sisena d’Espanya

En l’àmbit espanyol es van avaluar un total de vint centres, un més que el 2022. En aquest sentit, la UdG és la sisena d’Espanya, empatada amb la Universitat de Madrid, la Politècnica de Madrid i la Universitat de Saragossa, que també se situen entre les posicions 101 i 150 a escala mundial. A escala de Catalunya, la UdG és l’única institució present en aquest rànquing.

La Universitat d’Extremadura és la millor a tot l’Estat gràcies al treball que es fa a la Facultat de Ciències de l’Esport. A més, la institució extremenya és la tretzena a escala mundial amb un total de 55,3 punts, sobretot, destacant en les cites per publicació on suma una puntuació perfecta de 100. Per altra banda, en segona posició espanyola hi ha la Universitat de Granada que, gràcies a la Facultat de Ciències de l’Esport, es troba en la catorzena posició del món amb 53,4 punts. La tercera posició a escala espanyola és per la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, amb 40,6 punts pel treball que es fa al Departament d’Educació Física. La universitat canària és la 38a del món segons del rànquing de Xangai.

A escala mundial, i per tercer any consecutiu, la Universitat de Deakin d’Austràlia encapçala aquest llistat de millors escoles, facultats i departaments de ciències de l’esport del món. Ho fa pel treball que es fa tant a l’Escola de Ciències de l’Exercici i la Nutrició com en el Departament d’Activitat Física i Salut. La institució australiana suma una puntuació total de 100 i des que va sortir aquest rànquing el 2016 sempre ha estat entre les tres primeres posicions. El 2016 i 2017 també va encapçalar el llistat, mentre que el 2018 i 2020 es va haver de conformar amb la tercera plaça -el 2019 no es va fer el rànquing. Mentrestant, la Universitat de Copenhaguen (76,4 punts) a Dinamarca és la segona d’aquesta llista, i l’Escola Noruega de Ciències de l’Esport (73,9 punts) tanca aquest podi.