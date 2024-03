Indignació i sorpresa entre els expositors del Fòrum Gastronòmic de Girona un cop ha acabat la jornada d'avui. En sortir del Palau de Fires i anar a buscar els cotxes aparcats al Camp de Mart del parc de la Devesa s'han trobat amb el fet que la Policia Municipal de Girona els havia multat amb 200 euros. Segons indica l'organització del Fòrum, tenen un conveni amb l'Ajuntament que detalla que poden aparcar vehicles al Camp de Mart. Tanmateix, també hi ha un Decret que indica que només ho poden fer per càrrega i descàrrega. «Es contradiuen», ha indicat el director de Fòrum, Jami Matamala. Diari de Girona ha tingut accés al Decret mencionat que indica que els cotxes només podran entrar al Camp de Mart «per fer les tasques de càrrega i descàrrega». Així, fonts municipals han indicat que la situació ha quedat «aclarida» amb l'organització i que es treballava «per millorar la comunicació entre les dues parts».

El mateix director ha explicat que en cap lloc hi ha indicacions que indiquen que «no es pugui aparcar». Matamala també ha assenyalat que a mitja tarda ha anat a la Policia Municipal a recinte i ha dit que «anunciessin per megafonia» que no es podien aparcar vehicles al Camp de Mart. Llavors, els agents han començat a multar alguns cotxes, tot i que «en un moment han aturat sense haver-los multat tots», ha dit Matamala.

En tot cas, Diari de Girona ha pogut comprovar com hi havia vehicles multats al Camp de Mart i que part de la zona estava acordonada per cinta de la Policia Municipal pel fet, tot semblaria indicar, d'utilitzar aquell espai com a zona de càrrega i descàrrega segons el Decret. «Els expositors utilitzen el cotxe com a magatzem», també ha apuntat Matamala, que ha conclòs que és un fet «increïble» i que s'ha donat una imatge «penosa» de ciutat.

No és la primera vegada que es multa al parc de la Devesa per aparcar-hi en algun esdeveniment semblant. Fa uns dies ja ho va fer per la Fira del Formatge, i abans de l'estiu per la Fira de la Cervesa Artesana. Durant alguna edició anterior del Fòrum Gastronòmic també hi havia hagut algun conflicte amb la policia.