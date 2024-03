El Fòrum Gastronòmic de Girona també té lloc pels concursos. Un dels que s'han consolidat en els últims anys ha estat el d'steak tartar, que aquest any ha arribat a la tercera edició. El guanyador ha estat Pepe Ron, del bar Blanco de Cangas del Narcea, a Astúries. L'steak tartar, originari de la cuina francesa, és un plat elaborat amb carn crua de vedella acompanyat de verdures i condiments. En aquest sentit, el filet de vedella de Pepe Ron va acompanyat de cogombrets, tàperes i escalunya, també per mostassa de gran i rovell d'ou, entre d'altres.

En el concurs d'enguany hi ha hagut un total de cinc finalistes. A part de Ron, també ho han estat Pedro Silva (Tartereria de Barcelona), Diego del Río (Boho Club de Marbella), Mar Orosa (Restaurant el Oviedo de Ribadeo de Lugo) i Luis Borda Heredia (Asador Gonzaba de Madrid). Mentrestant, el jurat el van formar el president del gremi de Carnissers Toni Vilà, la presidenta de l'Associació Espanyola de Productors d'Ous Dolors Callís, la investigadora en qualitat de la carn a IRTA Núria Panella, el xef guanyador de la segona edició del concurs Hector López i el xef executiu de Casa Anamaria Hotel & Villas, el banyolí Pere Arpa. El periodista i professor Carlos Maribona ha estat el moderador del concurs.

Per altra banda, aquest matí s’ha celebrat, a porta tancada a la Sala d’Actes, el concurs de Pa de Tramuntana, on s’han imposat Enric Colls i Joaquim Barnés de la Fleca i Pastisseria Can Companyó de Sils i Vidreres. En el concurs hi ha hagut sis participants, en un tipus de pa que només es fa a trenta obradors. El pa de tramuntana és elaborat pels Flequers Artesans de les comarques gironines amb blats de varietats antigues del parc natural dels Aiguamolls, a l’Empordà. El pa té unes qualitats sensitives i un gust o olor que el fan distingir dels altres tipus de pans. Entre d’altres, destaca el color bru de la crosta amb olor de pasta mare de pa cuit amb sola de pedra, el gust amb una gran quantitat de matisos, una molla amb un toc àcid o un ingredient especial com és el de l’avellana torrada.