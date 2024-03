Detenen un home per robar gasoil a Girona + Neta

Els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Girona van detenir pels volts de la una de la matinada d’aquest dilluns un home de 40 anys com a presumpte autor d’un robatori amb força. Una patrulla va veure un home amb un carro de supermercat carregat de tres garrafes de gasoil que anava pel mig de la carretera per la zona del carrer Joan Torró i Cabretosa.

L’home, en veure la policia, va tapar amb roba les garrafes de plàstic de 20 litres cada una. Les explicacions que va donar als mossos no va ser convincent i a més, van observar que a la zona de la boca i de la barbeta brillava com si estigués molla i tampoc va presentar cap tiquet de compra. Per aquest motiu, van fer les comprovacions pels voltants i van veure la tanca que envoltava l’aparcament del servei municipal de neteja que tenia un forat.

En entrar a l’interior van comprovar que hi havia una mànega a terra que s’havia utilitzat com a succionador i tres camions que presentaven danys a la rosca del dipòsit. L’arrestat amb antecedents va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona.