Identifiquen el suposat autor de la crema de 16 contenidors a Girona

La Policia Municipal de Girona ha identificat el suposat autor de la crema de 16 contenidors la matinada del 20 de gener a diferents barris de la ciutat. Entre dos quarts de quatre i les cinc de la matinada, va actuar en els barris de Santa Eugènia, Sant Narcís, Pla de Palau-Sant Pau i Montilivi. El foc en els contenidors va afectar vuit vehicles -cinc cotxes i tres motos-, cinc d'ells en un sol incendi. Alguna façana també va patir afectacions per l'alta temperatura i també es va veure afectat mobiliari urbà com un semàfor, algun arbre i senyals de trànsit.

Arran d'aquests fets, i d'altres de similars, l’Ajuntament de Girona ha canviat de lloc diversos grups de contenidors per evitar que, si algú els hi cala foc, el fum i les flames puguin acabar afectant les façanes dels blocs de pisos i els comerços més propers al punt de l’incendi. Per exemple, s’ha traslladat els contenidors que hi havia davant del número 2 del carrer Solterra. Ara estan situats a 2 a davant del número 62 del carrer Emili Grahit. En aquest punt la vorera és bastant més ampla que al carrer Solterra, on encara es pot veure un edifici ennegrit per les flames i el fum d’un foc recent.