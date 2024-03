El PP de Girona demana al govern que arrangi els desperfectes del cementiri nou

El portaveu del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Girona, Jaume Veray, va sol·licitar ahir al govern municipal, durant a celebració del ple ordinari del mes de març, destinés una partida pressupostària a reparar els desperfectes que hi ha al cementiri nou de la ciutat. “Els ciutadans de Girona paguen les taxes corresponents i no és de rebut que el lloc on reposen les restes dels seus éssers estimats no estigui en òptimes condicions”, va indicar Veray.

El regidor popular ha realitzat diverses visites al cementiri per comprovar-ne el seu estat “i hem vist nínxols amb esquerdes el suficientment grans com per veure-hi a l’interior i això no es pot permetre”. Veray ha recordat que es tracta d’un entorn molt sensible per a la població i ha demanat agilitat al govern municipal per arreglar tots els desperfectes “i que son tan evidents que es veuen a simple vista”.