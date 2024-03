Cinc anys de presó per a l'acusat d'abusar d'una companya de feina mentre dormia beguda a Girona

L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'abusar d'una companya de feina quan dormia afectada pel consum d'alcohol. La sentència conclou que el 10 de gener del 2021, la víctima va organitzar un dinar a casa seva amb amics de la feina. Cap a les onze de la nit, la dona es va sentir "indisposada" per l'alcohol i es va estirar al sofà. Quan la resta de convidats va marxar, el processat es va quedar al domicili. Segons el tribunal, va acabar portant la dona al llit i, un cop allà, va abusar d'ella. La sentència recull els missatges que l'acusat va enviar a la víctima reconeixent els fets i demanant-li perdó i no es creu la justificació exculpatòria del processat al judici: "L'única conclusió evident és que la va violar".

La fiscalia i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, acusaven el processat d'un delicte d'abús sexual amb l'agreujant de parentiu i demanaven una pena de 8 anys de presó. L'acusat va negar els fets i la defensa sol·licitava l'absolució.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, recull que l'acusat era un dels companys de feina a qui la víctima va convidar a dinar a casa seva el 10 de gener del 2021. Durant l'àpat i al sobretaula, el grup va estar consumint "important quantitats d'alcohol". Això va fer que, cap a les onze de la nit, la víctima se sentís "indisposada" i es tombés al sofà de casa seva.

"Els companys de feina van anar marxant i es va quedar al domicili l'acusat", exposa la sentència. L'Audiència conclou que la víctima va acabar vomitant i que el processat va decidir portar-la fins al llit. Un cop allà, però, i sabent que la dona no podia "ni consentir ni desitjar" per la ingesta de begudes, li va fer tocaments als genitals i als pits. "Aquests fets van provocar que la víctima es despertés, es mogués i protestés, parant l'acusat i marxant immediatament del lloc", afegeix el tribunal.

A l'hora de condemnar el processat, la secció quarta assenyala que el relat de la víctima ha estat "especialment convincent" i que, a més, hi ha proves contundents que acrediten els abusos. L'Audiència remarca que la conversa de Whatsapp que acusat i víctima van tenir aquella matinada i l'endemà només tenen una "conclusió lògica", que és el que processat estava reconeixent "que la va violar" i se sentia "avergonyit" del que havia fet.

Al judici, l'acusat va intentar donar una explicació exculpatòria als missatges. Segons la seva versió, els dos havien mantingut una relació sentimental "breu" i després van acordat no posar-se en situacions "de risc", com ara beure alcohol, per evitar el contacte físic. El processat va dir que va entendre que havia "creuat un límit" perquè, mentre portava la dona fins al llit, ella li havia fet un petó i ell li havia tornat.

Missatges demanant perdó

El tribunal rebutja de ple aquesta justificació i assenyala que el contingut dels whatsapp són "altament eloqüents" i acrediten els fets. "Sento tant el que vaig fer. Res tornarà a ser igual, ho he espatllat tot", "Encara no em puc creure el que vaig fer, com vaig poder caure tan baix. No vull que em perdonis, jo mai ho faré. Espero i desitjo que m'oblidis, m'esborris de la teva memòria i així potser ja no et pugui fer més mal. Estic tan decebut de mi mateix, no puc viure amb aquesta vergonya" i "Ho sento. L'alcohol pot ser un atenuant però no tinc perdó", són els altres missatges que li va enviar i que estan recollits a la causa.

"Aquesta situació, suplicar perdó, sentir-se avergonyit fracassat o decebut amb ell mateix, ens sembla un excés de submissió per a qui res a fet", argumenta la sentència que resol que l'única conclusió possibles és que "l'acusat ha violat la víctima i que, un cop li reprotxa el seu comportament, se sent molt avergonyit".

A més, l'Audiència també remarca les seqüeles que ha patit la dona: "Va presentar una simptomatologia ansiosa depressiva compatible amb un trastorn moderat per estrès posttraumàtic". De fet, continua necessitant rebre atenció psicològica avui dia.

El tribunal condemna l'acusat, Carlos Alberto Peláez, com a autor d'un delicte d'abús sexual agreujat perquè la víctima estava "privada de coneixement com a conseqüència de l'alcohol ingerit" i li imposa 5 anys de presó. L'Audiència rebutja apreciar l'agreujant de parentiu perquè resol que víctima i acusat havien mantingut una relació sentimental però va ser breu i no era anàloga a una parella amb perspectives de futur. El processat no es podrà acostar a menys de 200 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 8 anys i estarà 5 anys en llibertat vigilada.

En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 15.000 euros. És més del que demanava la fiscalia i s'aproxima a allò peticionat per l'acusació particular. El tribunal ho justifica "per l'impacte que el delicte ha tingut en la vida ordinària de la perjudicada" perquè continua necessitant assistència psicològica i perquè v a haver de deixar la feina i canviar el seu lloc de residència arran dels fets i per evitar trobar-se amb l'acusat.