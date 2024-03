El Punt de Suport al Voluntariat de Salt celebra els 10 anys amb l’estrena d’una nova plana web

El Punt de Suport al Voluntariat (PSV) de Salt celebra els deu anys des de la seva creació i ho fa estrenant nova web municipal, que té l’objectiu de facilitar l’accés a la informació d’aquest servei municipal que promou la solidaritat entre la ciutadania del municipi. La nova pàgina web es pot visitar a https://puntvoluntariat.viladesalt.cat/ i permet trobar els diversos projectes que estan en marxa i es pot col·laborar fent de voluntari amb les entitats i activitats que s’ofereixen, segons explica l'Ajuntament en un comunicat.

En aquesta primera dècada de funcionament, el Punt de Suport al Voluntariat calcula que s’han atès a més d’un miler de persones que han decidit donar part del seu temps per una causa altruista. Actualment hi ha deu entitats vinculades al projecte de voluntariat de Salt i són l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), Associació de Donants de Sang, l’entitat Azahara, Càritas, Casal dels Infants, el Consorci per la Normalització Lingüística, l’associació DOTA, Fundació Atenea, Fundació Catalana de l’Espai o el Grup ATRA. El PSV també manté contactes amb altres entitats i/o projectes que participen de manera puntual o que estan preparant projectes i/o accions de voluntariat i que ben aviat es poden incorporar entre els serveis oferir als nous voluntaris.

Aquesta varietat d’entitats permeten tenir projectes d’àmbits diversos, des de l’educació fins a projectes de cohesió social, passant per al medi ambient, la promoció de la llengua catalana així com espais formatius o de sensibilització. Des del Punt de Suport al Voluntariat es tenen en marxa una trentena de projectes amb un reforç especial en l’àmbit de l’acció social, la infància i joves.

Durant aquests 10 anys s’ha treballat amb entitats del municipi, institucions, centres educatius i ciutadania per augmentar la vinculació ciutadana amb el voluntariat social del territori. La seva tasca continua oferint informació sobre el voluntariat, orientant a les persones interessades a les entitats o projectes que els hi encaixen en el seu dia a dia, oferint formacions anuals i xerrades a centres educatius i altres recursos del municipi.

Per això ara que aquest servei arriba a la seva dècada d’història, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, agraeix de manera especial “el més d’un miler de persones que al llarg d’aquest temps han volgut participar fent de voluntari a alguna entitat del poble, cedint una mica del seu temps de manera desinteressada per a projectes que milloren el poble”. En la mateixa línia, la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social i Ciutadania, Fanny Carabellido, assenyala que “entenem el voluntariat com el conjunt d’accions que porten a terme les persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar un servei a altres o a la comunitat, d’una manera solidària, per voluntat pròpia i de manera altruista, establint un compromís personal per contribuir a la transformació i a la millora de la societat”. Carabellido recorda, a més, que “el servei es va posar en marxa en l’altre etapa que vaig ser regidora municipal i és una satisfacció veure la bona feina que ha fet fins ara i poder celebrar ara l’aniversari dels deu anys de funcionament”.