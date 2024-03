Campuzano, a l'obertura del Barnahus a Girona: "Emergirà una realitat que segurament desconeixíem"

Girona ha inaugurat aquest dijous el centre Barnahus, un dels tretze que hi ha repartits arreu de Catalunya per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, assegura que l'equipament, previsiblement, farà "emergir una realitat que segurament desconeixíem" i que això "segurament, crearà alarma i preocupació"; però que cal promoure que aquest servei també "ajudi a la sensibilització i la prevenció" d'aquests delictes. El projecte, que es va posar en marxa l'any 2020 a Tarragona, és una iniciativa pionera tant a Catalunya com a l'Estat Espanyol i concentra en un únic punt l'atenció a aquestes víctimes per evitar que es "revictimitzin" i hagin de fer un circuit "dolorós".

Campuzano dona per fet que l’obertura de l’espai, situat al carrer Güell de Girona, suposarà que emergeixin més casos i, per tant, més víctimes. “Hem obert l’armari i ara sortiran situacions que estaven amagades a casa, a l’escola, a les parròquies o a d’altres espais”, ha assenyalat. En aquest sentit, el conseller ha destacat que això “ho ha d’assumir una societat madura” i ha demanat “sentir-nos orgullosos” de posar en marxa aquests equipaments. A més, el titular de Drets Socials ha destacat que Catalunya és "referent al sud d'Europa" en polítiques que "posen al centre les persones i en aquest cas els infants".

Campuzano ha explicat que l’aposta per les Barnahus és “decidida” i que la prova pilot de Tarragona els va fer apostar per estendre aquests equipaments arreu del país. La de Girona és la tretzena Barnahaus i en breu se n’estrenarà una altra a Tortosa, prevista pel proper 6 d’abril.

Acte d'inauguració

A l’acte d’inauguració hi ha participat també la regidora de Serveis a les Persones de Girona, Núria Riquelme, que ha traslladat l’orgull d’acollir un centre com aquest i ha traslladat “tot el suport necessari” als professionals que hi treballaran.

Per la seva banda, la directora de la Direcció General de la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Ester Cabanes, ha recordat que haver d’obrir un centre Barnahus és sempre “una mala notícia” i ha agraït especialment la col·laboració de jutges i fiscals a la prova pilot que es va fer a Tarragona i que va resultar “tot un èxit”.

L’acte ha comptat amb representants dels diferents departaments de la Generalitat i estava previst també que hi assistís la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que finalment no ha acudit a la inauguració.