Dinou escoles de Girona tindran aparells per combatre la calor durant els casals d'estiu

L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació la contractació del subministrament de pingüins i ventiladors per combatre la calor durant les activitats dels casals d’estiu, que són de potestat municipal. El preu de sortida de l’oferta és de 9.920 euros i beneficiarà un total de dinou centres educatius de la ciutat. Concretament, les escoles bressol i d’infantil i primària durant el juliol i l’agost.

L’Ajuntament ha vist necessari aquesta actuació en vista de l’increment de temperatures dels darrers anys i la consegüent emergència climàtic. D’aquesta manera, a l’interior dels centres educatius hi haurà zones que funcionaran com a espais climatitzats en moments de temperatures molt elevades o situacions d’alerta.

L'escola que més aparells rebrà serà la Cassià Costal, que durant les activitats d'estiu disposarà de dos pingüins i dos ventiladors. Mentrestant, es subministraran dos ventiladors i un pingüí a les escoles Verd, Pla de Girona i Carme Huguet, i l'escola Vila-roja rebrà dos ventiladors. Per altra banda, l'Annexa, l'escola bressol La Baldufa, l'Àgora, la Marta Mata, Pericot i la Santa Eugènia rebran dos pingüins. Per últim, se subministrarà amb un pingüí l'escola d'educació especial Fonta de l'Abella, així com les escoles Dalmau Carles, Eiximenis, Font de la Pólvora, Montfalgars, Montjuïc, Taialà i l'escola bressol Garbí.