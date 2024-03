La Fira de l’Embotit torna aquest diumenge a Bescanó

Torna, un any més, la Fira Gastronòmica de l'Embotit de Bescanó amb la seva 27a edició. Ho fa el diumenge 17 de març de 9 a 19 h, amb un programa farcit d'actes com la tradicional Trobada de Puntaires, l'audició de sardanes, concursos, tallers, degustacions, ball o Gegants.

La Fira Gastronòmica de l'Embotit va néixer l'any 1996 al poble de Bescanó, amb l'objectiu de promoure a través de la venda directa, productes d’alimentació d'artesania del nostre país (embotits). I un any més, complementa la seva aposta comercial amb l’oferta gastronòmica i lúdica. Tots els actes i les parades de la Fira es desenvoluparan al Barri Vell i al Parc Lluís Vigué (Parc de l’Ajuntament) de Bescanó, on hi haurà servei de bar i menjars durant tota la jornada.

La MACEB també hi serà present

De nou, la Fira coincideix amb la celebració de la 3a edició a la MACEB, la Mostra d'Art Contemporani Emergent de Bescanó al municipi, amb la intenció de fer accessible al gran públic el món de l’Art Conceptual. La Mostra vol donar a conèixer el talent artístic del nostre territori i alhora fomentar la innovació i l’excel·lència en les pràctiques artístiques contemporànies.

La programació de la MACEB inclou l’exposició col·lectiva a l'Església de Sant Llorenç, una visita guiada oberta a tothom i que ens ajudarà a copsar les diferents inquietuds i el taller de pintura d’homenatge al pintor de Montfullà, Isidre Vicens i Cubarsí. Els artistes que hi seran presents són: Jordi Bofill, Jaume Canet, Martí Curanta, Aleix Font, Neus Font, Alfons Gil, Mohammed-er-Rabehy i Montse Scintilla.