Protestes a la UdG pels casos d'assetjament sexual

Una setantena de persones, molts d'ells estudiants, s'han concentrat aquesta tarda al pati de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, al campus del Barri Vell, per protestar contra els casos d'assetjament sexual a la universitat. Tot, arran de l'últim cas que es va fer públic fa unes setmanes i que diuen que «no és aïllat». En la lectura d'un manifest s'ha «rebutjat» els casos i s'ha donat «suport» a les afectades. A més, s'ha criticat que la UdG hagués «ignorat» el que havia passat.

L'últim cas va veure a la llum el passat 28 de febrer, quan una exestudiant de Màster Universitari en Ensenyament de l'Espanyol i el Català va denunciar que un professor de la Facultat d'Educació i Psicologia l'havia assetjat. No és l'únic cas d'aquest mateix professor, perquè l'endemà va sortir a la llum un altre cas. Tots dos van passar a mitjan desembre de 2020 i, de fet, el docent, Mostafà Shaimi, va admetre les proposicions sexuals, però va negar l'assetjament en un comunicat. La UdG li va obrir un expedient i el professor va recriminar a la institució de voler-lo expulsar per ser com a «redempció dels seus errors passats».

Aquest no seria el primer cas a la UdG, ja que diferents sindicats estudiantils de la mateixa universitat, com les Metzines o la Plataforma Anti-assetjament, n'han denunciat altres. Fa uns anys hi va haver alguns casos per part d'un mateix professor de filosofia i el sindicat lamenta que «avui continua donant classes, en contacte directe amb alumnes». També hi va haver un altre cas a la Facultat de Medicina, quan algunes persones haurien denunciat a un altre professor per presumpte assetjament sexual.