Girona repartirà 900 airejadors per reduir el consum domèstic pel Dia Mundial de l'Aigua

L'Ajuntament de Girona repartirà de forma gratuïta 900 airejadors per a les aixetes i les dutxes per ajudar la ciutadania a reduir el consum d'aigua.

Aquesta actuació es durà a terme en el marc del Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra anualment el 22 de març. També s'informarà la població sobre l'estat de sequera i per difondran consells per estalviar aigua a casa.

Els punts informatius es muntaran en diferents dies i indrets de la ciutat. El primer dia serà el dimarts 19 de març al pont de Pedra; el dijous 21 de març es farà al Mercat del Lleó, i el dimarts 26 de març es repartiran des del Mercat de la Devesa. L'acció es durà a terme de les 10 a les 13 hores.

"En moments de sequera extrema com els actuals i els que vindran, establir una millor gestió de l'aigua ha de ser una prioritat màxima. Cal que sigui tècnicament més eficient i socialment i ecològicament més justa. Per això a Girona aprofitem el Dia Mundial de l'Aigua per seguir conscienciant la població i alhora facilitem eines que permetin fer-ne un millor ús domèstic", ha afirmat el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot en un comunicat.

Davant del context de sequera, enguany l'Ajuntament de Girona ha prioritzat emmarcar el Dia Mundial de l'Aigua en accions per promoure l'estalvi d'aigua. En aquest sentit, muntaran diferents punts informatius des d'on s'informarà la ciutadania sobre la situació i es repartiran fulletons amb mesures fàcils per aplicar a les llars i així reduir el consum d'aigua. També es donarà a conèixer l'Oficina per la Sostenibilitat, un servei municipal obert a qualsevol persona interessada a conèixer els recursos disponibles i les accions per avançar cap a una ciutat més sostenible.

Des d'aquests punts informatius, també es realitzarà una enquesta, a partir d'un joc amb material reutilitzat, que aportarà informació sobre els hàbits de consum i l'estalvi d'aigua. A les persones que hi participin, se'ls lliurarà un airejador. En total, està previst repartir 600 airejadors per a les aixetes i 300 per a les dutxes. Amb aquesta mesura es pretén fomentar la implantació de mecanismes d'estalvi d'aigua, indica l'ajuntament en nota de premsa.

El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar l'atenció en la importància de l'aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics. L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de març de 1993 com el primer Dia Mundial de l'Aigua, després que la seva celebració s'aprovés a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD) l'any 1992.