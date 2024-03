Un xalet a Fornells amb piscina i a prop de l'escola: cau de 900 plantes i 38 quilos de cabdells de marihuana

Tenir una casa amb piscina climatitzada a ple centre de Fornells de la Selva i a tocar de l'escola pot ser un luxe per alguns. Una altra cosa és el que es fa a dins de la casa i les molèsties que això pot ocasionar. Que els ho diguin als veïns de la zona que fa temps que es queixaven de problemàtiques amb un habitatge i relacionades amb la salut pública, concretament, amb el tràfic de drogues.

Aquesta informació va arribar als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona a finals de febrer i la Unitat d'Investigació es va fer càrrec del cas per intentar certificar si en aquest habitatge del carrer de Marià Fortuny, a pocs metres de l'escola, comptava amb un cultiu de marihuana.

Amb les indagacions van certificar les sospites i amb el manament judicial a la mà, aquest dijous 14 de març van portar a terme l'entrada al xalet de tres plantes. A dins de la casa no hi van trobar ningú. Van estar revisant tot l'habitatge i a la planta baixa on hi ha el garatge, hi van trobar un assecador de cabdells de marihuana.

Mentre que la plantació van comprovar que estava repartida per una àrea en forma de "L" de l'habitatge on hi ha la piscina climatitzada coberta. En diverses estances hi van trobar fins a 876 plantes de marihuana i en total van requisar 37,93 quilos de cabdells. Tota aquesta droga estaria valorada en més de 70.700 euros en el mercat negre.

A banda, en una de les habitacions també hi van trobar armes de foc i una arma blanca. Concretament, una pistola, una escopeta carabina d'aire comprimit, un subfusell d'assalt de color d'airsoft i un matxet -un ganivet de 40 centímetres de fulla-.

La policia també va comprovar que en aquesta casa hi havia una connexió a la xarxa elèctrica sense passar pel comptador. Tenir la llum punxada és habitual en aquest tipus de cultius, ja que necessiten molta electricitat.

Davant dels fets, van desmantellar el cultiu i tota la infraestructura necessària. En total, els agents van requisar 43 làmpades i bombetes; 42 transformadors; vuit filtres d'aire; cinc aparells d'aire condicionat; tres caixes extractores d'aire; cinc deshumidificadors; 12 compressors d'aire condicionat i quatre ventiladors.

Una parella detinguda

Un cop desmantellat el cultiu, els agents van seguir buscant els dos responsables. A les dues de la tarda van detenir una dona de 33 anys i cap a dos quarts de set de la tarda, un home de 36 anys. Aquest últim ja comptava amb un antecedent policial.

Ambdós van quedar acusats de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i tinença d’armes. La detenció de la dona va quedar sense efecte a l’espera que el jutjat coneixedor de la causa la citi.